Hajszál híján harmadával nőtt a belföldi bankkártyás vásárlási tranzakciók értéke 2022 első negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest, és meghaladta a 2606 milliárd forintot – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból. A vásárlási műveletek száma is több mint 30 százalékkal nőtt éves összevetésben, megközelítve ezzel a 313,4 milliót.

Fotó: FOLDI D. ATTILA

A határon túli kártyás vásárlások alakulásában is jelentős ugrást mutatott ki az MNB: miközben a belföldön kibocsátott plasztikokkal végrehajtott tranzakciók száma 16 százalékkal nőtt egy év alatt, addig az értékük jóval több mint másfélszeresére – 401 milliárd forint fölé – ugrott. A megugrás persze több okból sem meglepő: a 2021 első negyedévében még javában tomboló harmadik járványhullám meglátszott az akkori számokon is (így alacsony volt a bázis), másrészt az idei év elején a lakosságnál jelentkező, a kormányzati intézkedéseknek köszönhető extrajuttatások is jótékonyan hatottak a forgalomra.

A kártyás fizetési forgalmon belül különösen figyelemre méltó a mobiltárcás fizetések robbanásszerű fejlődése: az első negyedévben már több mint 47,2 millió ilyen tranzakciót rögzítettek itthon és külföldön, ami csaknem háromszorosa az egy évvel korábbinak. Hasonló mértékben emelkedett a mobiltárcás fizetések értéke is, elérve így a 290,8 milliárd forintot.

A bankkártyás készpénzfelvételek az idei év első három hónapjára kimutatott, hozzávetőleg 21,2 millió belföldi tranzakciói 4,9 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi készpénzfelvételi tranzakciók összértéke viszont jóval markánsabban, 18,2 százalékkal nőtt egy év alatt – megközelítve a 2209 milliárd forintot –, vagyis az egy műveletre jutó érték is jelentősen emelkedett. A bankjegykiadó automatáknál történt készpénzbefizetések esetében folytatódott az elmúlt évekre jellemző, tempós növekedés: a belföldön végrehajtott műveletek száma bő ötödével, 2,43 millióra, az összértéke pedig 22,5 százalékkal, 525,9 milliárd forintra emelkedett, részben a befizetésre alkalmas ATM-ek hálózatának fejlődésének következtében.

A pénzforgalmi infrastruktúra kapcsán is tartalmaznak ugyanakkor érdekességeket az MNB számsorai. A Magyarországon kibocsátott hitelkártyák száma például ismét csökkenésnek indult: a márciusban forgalomban lévő, 1,162 millió plasztik 2,4 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál, a múlt év végi, közel 1,25 millióhoz képest viszont már csaknem 7 százalékos elmaradást jelent. Tovább – sokéves mélypontra – csökkent a Magyarországon működő ATM-ek száma is: a március végén üzemben lévő, 4863 készülék több mint száz darabbal volt kevesebb az egy évvel korábbinál. Az ATM-ek számának csökkenésében – egyéb tényezők mellett – szerepet játszhatott a banki fiókhálózatok utóbbi években megfigyelhető zsugorodása is.