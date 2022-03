Az elektronikus fizetési infrastruktúra év közben tapasztalható dinamikus fejlődése 2021 negyedik negyedévében megtorpant, azonban a kártyahasználat népszerűsége ugrásszerűn bővült a vásárlók körében – derül ki az OTP közleményéből.

Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank tavaly október–decemberi időszakra vonatkozó pénzforgalmi adatai alapján az év végén

a belföldi vásárlási tranzakciók darabszáma és értéke is 25 százalékot meghaladó mértékben növekedett az előző év azonos időszakához képest

– írta a pénzintézet.

Egymilliárd felett a tranzakciók száma

A megelőző év azonos időszakával összehasonlítva a tavaly október és december közötti időszakban a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön lebonyolított tranzakciók száma 27 százalékkal növekedve átlépte a 328 millió tranzakciót, míg összegük 26 százalékkal emelkedett, és ezzel újabb rekordot állítva túlszárnyalta a 2700 milliárd forintot.

A teljes évet vizsgálva a tranzakciók száma először lépte át az egymilliárdot, míg értékük túlszárnyalta a 9400 milliárdot.

Az elektronikus fizetés terjedése mellett láthatóan egyre kevesebb készpénzre van szüksége a lakosságnak: 2021 negyedik negyedévében, mind a harmadik negyedévhez képest, mind a teljes évet 2020-szal összevetve csökkent a készpénzfelvételek darabszáma. Összegüket tekintve a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlások értéke továbbra is több mint 10 százalékkal haladta meg az ugyanezekkel a plasztikokkal végrehajtott készpénzfelvételek értékét.

Kevesebb lett az elfogadóhely

A hazai fizetési infrastruktúra bővülésének üteme az év végén lelassult, míg a fizikai kereskedői elfogadóhelyek száma a szeptember végi 155 679-ről 154 608-ra csökkent, addig az internetes elfogadóhelyek száma 5 százalékkal növekedett, és december végére elérte a 34 457-et.

Szintén tovább emelkedett az elfogadóhelyeken üzemelő POS-terminálok száma, december 31-én megközelítette a 239 ezret.

A kártyaelfogadás terjedésében tapasztalható év végi lassulás várható volt, csupán arról van szó, hogy az erre törvényben kötelezett kereskedők már lehetővé tették az elektronikus fizetést vásárlóiknak – mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsmentvezetője.

Kiemelte: a 30 millió forint feletti éves árbevételű vállalkozásoknak az OTP-csoport a bankkártyák mellett egészségpénztári, cafeteria- és SZÉP-kártyák elfogadására is alkalmas POS-terminál igénylését javasolja, míg az alacsonyabb forgalmú vállalkozások számára SimpleBusiness mobilapp használatát. A kereskedők által letölthető telefonos alkalmazással többféle elektronikus fizetési lehetőség is felkínálható a vásárlók számára, mivel az applikáció a bankkártyás mellett lehetővé teszi az azonnali fizetés lehetőségét is.