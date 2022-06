A SmartBank mobilalkalmazást, amely 2011 óta működött, idén március 24-én váltotta az új OTP MobilBank. A piac és az ügyféligények változása hívta életre az új applikációt, amelynek megalkotásakor a fő cél egy letisztult, könnyen kezelhető, felhasználóbarát felület létrehozása volt.

A napi bankolás támogatása mellett a pénzügyi tudatosság erősítése is a szempontok között szerepelt.

A fejlesztők nagy hangsúlyt fektettek a funkcionalitásra, azaz a kiadások és a megtakarítások áttekinthetőségére, illetve arra a technológiai váltásra, amely növeli a felület stabilitását, a gyorsaságot és a biztonságot – mondta el a VG-nek Kökény-Majer Anita, az OTP Bank lakossági digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője.

Kökény-Majer Anita; Fotó: Bor Zoltán

Az új mobilbanki alkalmazást már több, mint 1,3 millióan töltötték le, az aktív felhasználók száma, akik rendszeresen belépnek a MobilBankba, pedig egymillió feletti.

Egyre többen kezelik már digitálisan a pénzügyeiket, főleg a pandémiás időszak óta. A 18-35 éves korosztályban a legmagasabb a használati arány, de ez jelentősen nem csökken le az életkor előrehaladtával, az 55-65 éves korosztályban is magas a felhasználók száma.

Dúll Andrea pszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója, az MTA doktora szerint lélektanilag is fontos szerepet töltenek be az életünkben a felhasználóbarát pénzügyi alkalmazások és a pénzügyeink feletti kontroll érzete. A pénz úgynevezett „én-tárgy” a pszichológia szerint, ha kezelése kompatibilis, illeszkedik az egyén egyéb szükségleteihez, annak én-erősítő szerepe is van. Ez egy banki alkalmazás esetében azt jelenti, ha abban

kényelmesen intézhetőek és átláthatók a tranzakcióink, az biztonságérzetet, a kontroll meglétét nyújtja és így erősíti az identitást, illetve az általános jóllétet is.

Az alkalmazásokhoz fogyasztói élmény is kapcsolódik, annak, hogy valami felhasználóbarát és komfortos, pszichológiai szempontból is jelentősége van, a felhasználót megerősíti abban, hogy a szolgáltató figyel az igényeire és fontosnak tartja az elvárásait.

Dúll Andrea; Fotó: Tóth Balázs Fotóstúdió

Az új MobilBank fejlesztésekor az OTP Bank szakértői felülvizsgálták, hogy a korábbi alkalmazásban melyek voltak a népszerű funkciók, és melyek azok, amiket egyszerűsíteni vagy bővíteni kellett, illetve olyan korábban hasznos funkciót is találtak, ami az új alkalmazásban már elhagyhatónak bizonyult az ügyféligények változása miatt. Az igényeket egyébként végig monitorozták a fejlesztési folyamat alatt, és a beérkezett véleményekből tovább építkeztek az alatt az egyéves időszak alatt is, amíg párhuzamosan futott a régi és az új applikáció.

Az ügyfelek megkérdezése mellett érkeztek visszajelzések a kontakt centeren, a fiókhálózaton és e-mailen keresztül is, valamint az alkalmazás áruházban is lehetett értékelni, véleményt mondani. Minden egyes visszajelzést kiértékeltek. Mindennek köszönhetően az ügyfélelégedettség magas, de a fejlesztés továbbra is folytatódik, kéthetente ad ki a bank frissítéseket, folyamatos a funkciók finomhangolása – osztotta meg Kökény-Majer Anita.

Az applikációk ma már az életünk részei, komplex hatást gyakorolnak a mindennapjainkra. Amikor belépünk egy banki alkalmazásba, akkor mentálisan lényegében a bankban vagyunk,

ezért fontos, hogy a felület azt érzékeltesse, a szolgáltatónk itt is figyel ránk, gondosan bánik a pénzünkkel, biztonságban vagyunk. Ha az alkalmazás könnyen kezelhető, ez meghozhatja a kedvet a virtuális tér más felületeinek kipróbálásához is. Az applikációk tehát edukálnak is, ami magabiztosságot ad a virtuális és a valós térben egyaránt, hiszen ma már a realitás az, hogy a digitális tér átszövi az élet minden területét, fontos a megfelelő kontroll érzete – fejtette ki a pszichológus szakember, aki előremutatónak tartja az appok használatát.

Ilyen pénzügyi, edukációs szerepet tölt be az OTP MobilBankban működő Kiadásfigyelő funkció is, amely összességében és tételesen is listázza a kiadásainkat. Ez azért nagyon hasznos, mert azóta, hogy a legtöbben már bankkártyával fizetünk, átalakult a pénzről való gondolkodásunk: hónap közben kevésbé tűnik látványosnak a költés, és még a legtudatosabb személyeket is érheti meglepetés a hónap végén. Ezért a banki szakértő azt ajánlja, hogy egy héten többször is ellenőrizzük az egyenlegünket és a kiadásainkat a funkció segítségével.

Az applikáció a kiadásokat automatikusan 13 kategória szerint csoportosítja, ahol saját kategóriák is hozzáadhatóak.

A pszichológus szerint mindez higgadt kiszámíthatóságot nyújt a mindennapokban, segít a pénzzel, mint „attitűd-tárggyal” kapcsolatos ambivalens érzelmeinket racionálisabb irányba terelni, kialakítva így egy objektívebb szemléletet, ezzel támogatva a jövőbeli pozitív döntéseinket is.

Fotó: Vémi Zoltán/VG

Egyes kultúrákban a pénz szenzitív téma, sok esetben tabu kérdezni vagy beszélni arról, mi mennyibe kerül, mire mennyit költünk, és miből. A kutató pszichológus szerint ez a magyar társadalomban is egy élő jelenség. A téma érzékenysége miatt a tudományos vizsgálatok során is elsősorban a pénzzel kapcsolatos egyéni megélésekre kérdeznek rá, nem konkrét anyagi javakra vagy a jövedelem pontos mennyiségére, hanem inkább a hozzájuk kötődő érzésekre (például, hogy a válaszadó elégnek találja-e a bevételeit). Így az emberek szívesebben válaszolnak, ám a válaszok objektivitását sok minden árnyalja. A pénzhez való hozzáállásunkat számos tényező befolyásolja, meghatározó lehet például a szocializmus idején elvárt „egyenlőség” képzete, de

a pénzzel való büszkélkedés, mint a siker vagy az én-hatékonyság mutatója, vagy éppen a panaszkodás és a védekezési eszközként használt álszerénység is előfordulhat,

mint attitűd egy-egy kutatás során. Dúll Andrea lényegesnek tartja a pénzügyi oktatást, akár már óvodás kortól kezdve, amely ezt a fajta szenzitivitást is oldhatja.

Kökény-Majer Anita szerint a pénzhez való hozzáállásunkat a családi hagyomány is formálja. Először azokhoz az eszközökhöz nyúlunk, amiket otthon láttunk, viszont a tapasztalatok azt mutatják,

a fiatalabb generációk már nyitottabbak az ismeretekre, könnyebben beszélnek a pénzügyeikről és szívesen tájékozódnak a lehetőségeikről.

Az OTP Bank számos eszközzel támogatja a pénzügyekkel kapcsolatos tudatosság erősítését, az új MobilBank fejlesztésekor is kiemelt cél volt az, hogy minél több megjeleníthető információval segítsék az ügyfelek eligazodását a banki termékek és a fogalmak között.