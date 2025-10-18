Deviza
Túlélheti-e az öldöklő villanyautó-piaci versenyt a Tesla mindössze két modellel?

A vállalat, amely egykor státuszszimbólummá tette az elektromos autót, most kénytelen megfizethetővé tenni azt, hogy versenyképes maradhasson. A Tesla és a BYD nagy párharca a villanyautó-piacért.
D. GY.
2025.10.18, 14:02
Frissítve: 2025.10.18, 14:59

A kínai BYD ugyan megelőzte a Teslát a globális eladásokban, elektromos járműveik közvetlen összehasonlítása azonban eddig viszonylag ritka volt. Sokáig a Tesla volt az innovátor, a BYD-t gyakran az utánzónak tekintették. Most azonban az ilyen összevetések elkerülhetetlenné válnak.

Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg
Model Y a Tesla brandenburgi gigagyárában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tavaly a Tesla globális eladásainak több mint 95 százaléka a Model 3 és Model Y típusokból származott. Ez a két modell csaknem egy évtizede hajtja a vállalat növekedését. A piac azonban változik: a kereslet növekedése lassul, a versenytársak felzárkóznak, a Tesla pedig agresszív árcsökkentéssel reagál, abban bízva, hogy a nagyobb eladott mennyiség ellensúlyozza a csökkenő haszonkulcsot.

Védekezésre kényszerült a Tesla

A Model Y Standard bevezetése, amely az Egyesült Államokban 39 990 dollárba, Németországban pedig 39 990 euróba kerül, ennek az új stratégiának a legnyilvánvalóbb jele. A cég legfontosabb modelljének alacsonyabb belépési ára védekező lépés: a Tesla igyekszik megtartani pozícióját a BYD-vel szemben abban a középkategóriás elektromos SUV-szegmensben, amely korábban bevehetetlennek tűnt Elon Musk vállalata számára.

A BYD Sealion 7 a Model Y egyik legközvetlenebb riválisa a piacon. 

Teljesítmény és használhatóság tekintetében a Sealion 7 jól megállja a helyét: 

  • akár 456 km hatótávot kínál, 
  • 0-ról 100 kilométer/órára körülbelül 4,5 másodperc alatt gyorsul, és 
  • prémium, minimalista belső teret kínál. 

A Model Y Standard 

  • hatótávja mintegy 516 km, 
  • 0-ról 100 kilométer/órára 6,8 másodperc alatt gyorsul, és 
  • hozzáférést biztosít a Tesla hatalmas Supercharger-hálózatához. 

Az exportpiacokon azonban a Sealion 7 prémium áron kerül forgalomba: 

Németországban nagyjából 60 ezer euróba kerül, vagyis legalább 30 százalékkal drágább, mint a Tesla új, belépő szintű Model Y-ja a kontinentális Európában.

Ez nagyon erős szerepcserét jelent. Korábban a Tesla volt az a márka, amelynek meg kellett indokolnia a prémium árazását, miközben a BYD fokozatosan növelte piaci részesedését. Most a BYD kerül hasonló helyzetbe. Költségelőnyei, vertikálisan integrált ellátási lánca és lítium-vasfoszfát „Blade” akkumulátora anyagilag komoly előnyt biztosítanak számára. 

A Sealion 7 állja a sarat az összehasonlításban / Fotó: AFP

Az árcsökkentés jó fegyver a piacszerzésben

Az S&P Global Mobility szerint ezeknek az akkumulátoroknak az ára Kínában tavaly már 52 dollárra csökkent kilowattóránként. Ugyanakkor a BYD-nek magasabb szállítási költségekkel, szabályozási alkalmazkodással és bonyolultabb akkumulátorcsomagolással kell számolnia. Ahogy a Tesla csökkenti a költségkülönbséget, árazási ereje egyre inkább a saját javára billenti a piacot.

A 2023-as árcsökkentések után a Tesla kiszállításai éves szinten 38 százalékkal, 1,81 millióra emelkedtek. Bár a márka hírnevét az utóbbi években a Musk körüli viták némileg beárnyékolták, 

a tapasztalat azt mutatja, hogy a Tesla árcsökkentései évente mintegy 300 ezer járművel növelhetik a keresletet modelljei iránt. 

Még ha ennek a növekedésnek csak a fele a BYD rovására történne is, a Tesla így is profitálna a nagyobb gyártási volumenből és hatékonyabb üzemekből, míg a BYD piaci részesedése és árazási mozgástere csökkenne.

A BYD számára – amely egyre kevésbé boldogul a kínai árversenyben – ez kényes időzítés. Ha megpróbálná követni a Tesla új árait, az nyomást gyakorolna a Sealion modellek teljes haszonkulcsára, miközben ez a termékcsalád múlt hónapban a BYD második legnépszerűbbjévé vált. A vertikális integráció némi védelmet nyújt, de nem elegendőt ahhoz, hogy elkerülje az általános nyomást. A Tesla globális mérete és kiterjedt értékesítési hálózata lehetővé teszi, hogy ezeket a költségnyomásokat könnyebben elviselje.

Mennyire túlértékelt a Tesla?

Ez rövid távon jó hír lehet a Tesla számára, de komolyabb kérdéseket vet fel a vállalat értékelésével kapcsolatban. A cég 1,4 ezer milliárd dolláros piaci értéke – ami több mint tízszerese a BYD-nek – a kiemelkedően magas nyereségígéretekre épül, amelyeket az árcsökkentések elkerülhetetlenül csökkentenek. 

  • A Tesla bruttó haszonkulcsa az idei év második negyedévében körülbelül 17 százalék volt, miközben 
  • a bevétel háromnegyede az autóértékesítésekből származott. 
  • Ez jóval alacsonyabb, mint 2021 utolsó negyedévében, amikor az autóipari bruttó haszonkulcs (a szabályozási kreditek nélkül) közel 30 százalék volt.

Igaz, a Tesla értéke messze túlmutat az elektromos autókon. Mivel egyben mesterséges intelligenciával, energiatermeléssel és robotikával foglalkozó vállalat is, az ezekben rejlő növekedési lehetőségek narratívája segítette elő, hogy részvényei a jövőbeli nyereség több mint 200-szorosán forogjanak. 

Bár ezek az ambíciók valósak, a vállalat bevételeinek túlnyomó része továbbra is két elektromos autómodell eladásából származik. És most mindkét modell komoly versenytársakkal néz szembe, amelyek teljesítményben és egyre inkább dizájnban is képesek felvenni a versenyt.

A Tesla árcsökkentései bizonyítják, hogy továbbra is képes meghatározni az elektromosautó-ipar tempóját. Ugyanakkor rávilágítanak a jelenlegi üzleti modelljének korlátaira is. 

A vállalat, amely egykor a státuszszimbólummá tette az elektromos autót, most kénytelen megfizethetővé tenni azt, hogy versenyképes maradhasson. 

Értékelésének is ehhez az új valósághoz kell igazodnia – írja a Financial Times.

