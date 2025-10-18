Túlélheti-e az öldöklő villanyautó-piaci versenyt a Tesla mindössze két modellel?
A kínai BYD ugyan megelőzte a Teslát a globális eladásokban, elektromos járműveik közvetlen összehasonlítása azonban eddig viszonylag ritka volt. Sokáig a Tesla volt az innovátor, a BYD-t gyakran az utánzónak tekintették. Most azonban az ilyen összevetések elkerülhetetlenné válnak.
Tavaly a Tesla globális eladásainak több mint 95 százaléka a Model 3 és Model Y típusokból származott. Ez a két modell csaknem egy évtizede hajtja a vállalat növekedését. A piac azonban változik: a kereslet növekedése lassul, a versenytársak felzárkóznak, a Tesla pedig agresszív árcsökkentéssel reagál, abban bízva, hogy a nagyobb eladott mennyiség ellensúlyozza a csökkenő haszonkulcsot.
Védekezésre kényszerült a Tesla
A Model Y Standard bevezetése, amely az Egyesült Államokban 39 990 dollárba, Németországban pedig 39 990 euróba kerül, ennek az új stratégiának a legnyilvánvalóbb jele. A cég legfontosabb modelljének alacsonyabb belépési ára védekező lépés: a Tesla igyekszik megtartani pozícióját a BYD-vel szemben abban a középkategóriás elektromos SUV-szegmensben, amely korábban bevehetetlennek tűnt Elon Musk vállalata számára.
A BYD Sealion 7 a Model Y egyik legközvetlenebb riválisa a piacon.
Teljesítmény és használhatóság tekintetében a Sealion 7 jól megállja a helyét:
- akár 456 km hatótávot kínál,
- 0-ról 100 kilométer/órára körülbelül 4,5 másodperc alatt gyorsul, és
- prémium, minimalista belső teret kínál.
A Model Y Standard
- hatótávja mintegy 516 km,
- 0-ról 100 kilométer/órára 6,8 másodperc alatt gyorsul, és
- hozzáférést biztosít a Tesla hatalmas Supercharger-hálózatához.
Az exportpiacokon azonban a Sealion 7 prémium áron kerül forgalomba:
Németországban nagyjából 60 ezer euróba kerül, vagyis legalább 30 százalékkal drágább, mint a Tesla új, belépő szintű Model Y-ja a kontinentális Európában.
Ez nagyon erős szerepcserét jelent. Korábban a Tesla volt az a márka, amelynek meg kellett indokolnia a prémium árazását, miközben a BYD fokozatosan növelte piaci részesedését. Most a BYD kerül hasonló helyzetbe. Költségelőnyei, vertikálisan integrált ellátási lánca és lítium-vasfoszfát „Blade” akkumulátora anyagilag komoly előnyt biztosítanak számára.
Az árcsökkentés jó fegyver a piacszerzésben
Az S&P Global Mobility szerint ezeknek az akkumulátoroknak az ára Kínában tavaly már 52 dollárra csökkent kilowattóránként. Ugyanakkor a BYD-nek magasabb szállítási költségekkel, szabályozási alkalmazkodással és bonyolultabb akkumulátorcsomagolással kell számolnia. Ahogy a Tesla csökkenti a költségkülönbséget, árazási ereje egyre inkább a saját javára billenti a piacot.
A 2023-as árcsökkentések után a Tesla kiszállításai éves szinten 38 százalékkal, 1,81 millióra emelkedtek. Bár a márka hírnevét az utóbbi években a Musk körüli viták némileg beárnyékolták,
a tapasztalat azt mutatja, hogy a Tesla árcsökkentései évente mintegy 300 ezer járművel növelhetik a keresletet modelljei iránt.
Még ha ennek a növekedésnek csak a fele a BYD rovására történne is, a Tesla így is profitálna a nagyobb gyártási volumenből és hatékonyabb üzemekből, míg a BYD piaci részesedése és árazási mozgástere csökkenne.
A BYD számára – amely egyre kevésbé boldogul a kínai árversenyben – ez kényes időzítés. Ha megpróbálná követni a Tesla új árait, az nyomást gyakorolna a Sealion modellek teljes haszonkulcsára, miközben ez a termékcsalád múlt hónapban a BYD második legnépszerűbbjévé vált. A vertikális integráció némi védelmet nyújt, de nem elegendőt ahhoz, hogy elkerülje az általános nyomást. A Tesla globális mérete és kiterjedt értékesítési hálózata lehetővé teszi, hogy ezeket a költségnyomásokat könnyebben elviselje.
Mennyire túlértékelt a Tesla?
Ez rövid távon jó hír lehet a Tesla számára, de komolyabb kérdéseket vet fel a vállalat értékelésével kapcsolatban. A cég 1,4 ezer milliárd dolláros piaci értéke – ami több mint tízszerese a BYD-nek – a kiemelkedően magas nyereségígéretekre épül, amelyeket az árcsökkentések elkerülhetetlenül csökkentenek.
- A Tesla bruttó haszonkulcsa az idei év második negyedévében körülbelül 17 százalék volt, miközben
- a bevétel háromnegyede az autóértékesítésekből származott.
- Ez jóval alacsonyabb, mint 2021 utolsó negyedévében, amikor az autóipari bruttó haszonkulcs (a szabályozási kreditek nélkül) közel 30 százalék volt.
Igaz, a Tesla értéke messze túlmutat az elektromos autókon. Mivel egyben mesterséges intelligenciával, energiatermeléssel és robotikával foglalkozó vállalat is, az ezekben rejlő növekedési lehetőségek narratívája segítette elő, hogy részvényei a jövőbeli nyereség több mint 200-szorosán forogjanak.
Bár ezek az ambíciók valósak, a vállalat bevételeinek túlnyomó része továbbra is két elektromos autómodell eladásából származik. És most mindkét modell komoly versenytársakkal néz szembe, amelyek teljesítményben és egyre inkább dizájnban is képesek felvenni a versenyt.
A Tesla árcsökkentései bizonyítják, hogy továbbra is képes meghatározni az elektromosautó-ipar tempóját. Ugyanakkor rávilágítanak a jelenlegi üzleti modelljének korlátaira is.
A vállalat, amely egykor a státuszszimbólummá tette az elektromos autót, most kénytelen megfizethetővé tenni azt, hogy versenyképes maradhasson.
Értékelésének is ehhez az új valósághoz kell igazodnia – írja a Financial Times.