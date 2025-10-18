Deviza
Október 23
BRFK
forgalomkorlátozás

Október 23-i ünnep: hamarosan elkezdődnek a lezárások Budapesten, van, ahol már kedden megbénul a forgalom

Az október 23-i rendezvények és gyűlések miatt ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe október 22-től október 26-ig Budapest több kerületében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
VG
2025.10.18, 13:45
Frissítve: 2025.10.18, 14:36

október 23
Október 22-től október 26-ig Budapest több kerületében korlátozzák a forgalmat az október 23-i rendezvények miatt / Fotó: Illyés Tibor

Lezárások az október 23-i rendezvények miatt 

Október 22-én 10 órától 20 óráig lezárják a Budapest XI. kerületi Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között, valamint 15 órától 21 óráig a II. kerületi Bem József tér teljes területét. Szintén lezárják október 22-én 18 órától október 24-én 2 óráig a VI. kerület Andrássy úton az Oktogon felé menő egy forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között.

Lezárják október 22-én 20 órától október 24-én 2 óráig a Budapest VI. kerület Andrássy úton az Oktogon felé menő mindkét forgalmi sávot a Dózsa György út és a Szív utca között, az Andrássy út–Rippl-Rónai utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út–Munkácsy Mihály utca kereszteződését (a szervizúton a közlekedés biztosított), az Andrássy út–Bajza utca kereszteződését, a Kodály köröndöt (a szervizúton a közlekedés biztosított), valamint az Andrássy út mindkét oldali szélső forgalmi sávját a Vörösmarty utca és a Csengery utca között.

Szintén lezárják október 23-án 10 órától 17 óráig az V. kerületi Alkotmány utcát, Garibaldi utcát, Akadémia utcát, Szalay utcát, Balassi Bálint utcát, Széchenyi rakpartot és Honvéd utcát.

Október 23-án 12 órától 22 óráig lezárják a XIV. kerületben a Dózsa György úton a Műcsarnok előtti kanyarodó sávot és a Szépművészeti Múzeum melletti forgalmi sávot.

Október 23-án 14 órától 22 óráig lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Verona angyalai utca és a Hősök tere között, a Hősök terét, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a police.hu weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

