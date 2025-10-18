Pár éve még a mesterséges intelligenciáról leginkább mint kísérleti technológiáról beszéltünk, ami legfeljebb ötleteket ad vagy szöveget generál. Ma viszont az AI-ügynökök már nem csupán beszélgetnek – önállóan cselekszenek, döntéseket hoznak, feladatokat hajtanak végre. Vannak, akik online kutatást végeznek, mások e-maileket írnak, naptárakat kezelnek, sőt, egyesek már vállalati projektek koordinálására is képesek. A technológia fejlődése új korszakot nyitott: ez az MI már nem segít, hanem helyettünk dolgozik.

A láthatatlan munkaerő, aki nem helyettünk, hanem értünk dolgozik – erre képesek az AI-ügynökök / Fotó: Summit Art Creations

Mit csinál egy AI-ügynök?

Az AI-ügynök (angolul AI agent) olyan mesterséges intelligencia, mely önállóan képes célokat megvalósítani. Nem csak utasításokat hajt végre, hanem lépéseket tervez, megfigyeli a környezetét, és a tapasztalataiból tanul. Egy tipikus példája, amikor valaki megkér egy digitális ügynököt, hogy „kutassa fel a legolcsóbb repülőjáratot, foglalja le, és tegyen be egy emlékeztetőt a naptáramba” – és az ügynök mindezt emberi beavatkozás nélkül végig is viszi.

Az ilyen rendszerek jellemzően három pillérre épülnek:

Cél vagy felada t, amit a felhasználó meghatároz.

t, amit a felhasználó meghatároz. Memória és állapotkezelés , hogy tudja, hol tart a folyamatban.

, hogy tudja, hol tart a folyamatban. Cselekvési képesség, azaz hozzáférés más alkalmazásokhoz, API-khoz vagy eszközökhöz.

Ez utóbbi különbözteti meg őket a hagyományos chatbotoktól. A ChatGPT például szöveges választ ad, míg egy AI-ügynök a háttérben már valódi műveleteket végezhet.

A nemzetközi technológiai versenyben szinte minden nagy szereplő dolgozik saját ügynökrendszeren. Az OpenAI nemrég indította el a ChatGPT-Agents funkciót, ahol bárki létrehozhat saját célra „képzett” ügynököt – például egy ügyfélszolgálati segítőt vagy egy tartalomgyártó asszisztenst. A Google a Gemini-platformban fejleszt hasonló autonóm komponenseket, míg a Microsoft Copilot-ügynökei már integrálva vannak az Office-rendszerekbe:

e-maileket fogalmaznak, Excel-táblákat rendeznek, sőt, meetingjegyzeteket is készítenek.

A startup-világ sem marad el: az AutoGPT, a Devin vagy a HuggingGPT kifejezetten arra épít, hogy az ügynökök több lépésen át, emberi irányítás nélkül teljesítsenek komplex feladatokat. Az AutoGPT például képes önállóan megtervezni egy marketingkampányt, legyártani hozzá a szövegeket és a grafikai briefeket, majd megosztani azokat a megfelelő csatornákon. A határ a képzelet és az etika.