Dilemma az ukrán fegyverexport körül: gazdasági lehetőség vagy korrupciós kockázat?

Az orosz invázió negyedik évére Ukrajna védelmi ipara soha nem látott méreteket ért el. Több száz új cég gyárt drónokat, páncélozott járműveket, szenzorokat vagy elektronikai berendezéseket. Az állami és magánszektor együttműködése erősebb, mint valaha. Az ukrán fegyverexport azonban egészen a legutóbbi időkig tilos volt.

Lvivben készült kamikaze drón – az ukrán fegyverexport újraindítása korrupciós félelmeket szült / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán hadiipar finanszírozása azonban nem tudta követni ezt a növekedést. Becslések szerint az ukrán fegyveripar évi 35-40 milliárd dollárnyi termelési kapacitással rendelkezik, miközben az állami megrendelések ennek legfeljebb a felét fedik le. Sok vállalat már a fizetőképesség határán egyensúlyoz, a fejlesztések lelassultak, a gyártósorok egy része leállt.

Zelenszkij: kontrollált export, nem fegyvervásár

Volodimir Zelenszkij államfő a döntést úgy magyarázta: az export irányított lesz, és csak olyan fegyvereket érint, amelyekből az ukrán hadsereg rendelkezik megfelelő tartalékokkal.

Egyes fegyvereket ma már nagyobb mennyiségben tudunk előállítani, mint amennyit az ország finanszírozni képes. A kivitel bevételt teremt, amiből új fejlesztéseket tudunk indítani

– mondta az elnök.

Az export elsődlegesen azokat az országokat érintheti, amelyek az elmúlt években támogatták Ukrajnát – vagyis az Egyesült Államokat, az Európai Unió tagjait és néhány ázsiai partnert. Az eladás tehát nem „fegyverpiaci liberalizáció”, hanem szigorúan ellenőrzött, engedélyhez kötött folyamat lesz.

Drónok, szoftver és precíziós fegyverek: ezekből állhat az ukrán fegyverexport

A világ védelmi iparában most a drónok és a precíziós technológiák számítanak a legkeresettebb terméknek. Az orosz–ukrán háború új hadviselési korszakot nyitott: a csatatéren egyre inkább a kisméretű, olcsó, de mesterséges intelligenciával támogatott eszközök döntik el az ütközeteket.

Ukrajna e téren komoly előnyben van.

Több mint kétszáz hazai fejlesztésű dróntípust teszteltek a harcokban.

Ezek nemcsak olcsóbbak, de bizonyítottan hatékonyak is. A külföldi érdeklődés főképp a tengeri drónok és a légvédelmi drónok iránt nőtt meg. Ezek olyan technológiák, amelyeket ipari méretben Európában jelenleg csak Ukrajna képes előállítani. Emellett a Bohdana önjáró löveg vagy a modern elektronikai hadviselési rendszerek is felkeltették a nemzetközi piac figyelmét.