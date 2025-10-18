Deviza
Sörfogyasztás: nem fogy elég alkohol Németországban, áremelésre kényszerülhetnek a legendás gyártók

Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszes italok, vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja továbbá a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszes italt fogyasztanak.
VG/MTI
2025.10.18, 12:29
Frissítve: 2025.10.18, 12:47

Németországban hamarosan árat emelhet a legtöbb nagy sörfőzde az Inside italpiacra szakosodott szakmagazin elemzése szerint. A jelentés rámutatott arra, hogy Németországban a tíz legkeresettebb sörmárka közül hatnak a termelői ára mostanság vagy a közeli hónapokban nőni fog. A termelők az egyre többe kerülő nyersanyagok és logisztika miatt kénytelenek árat emelni, az azonban még nem világos, hogy ezt a kiskereskedők milyen mértékben hárítják majd át a fogyasztókra.

Visszaesik a sörfogyasztás, áremelésre kényszerülhetnek a gyártók Németországban  / Fotó: Sven Hoppe / DPA / AFP

Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszes italok, vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja továbbá a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszes italt fogyasztanak.

Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója egy német lapnak augusztus végén igen borúlátóan nyilatkozott a sörágazat kilátásaival kapcsolatban. Azt mondta, hogy 

csődhullám vár a német sörfőzdékre az elkövetkező években, kicsikre és nagyokra egyaránt.

Mint fogalmazott: „a sörfőzdék úgy hullanak majd, mint az őszi legyek”. „A sörfőzde világa összeomlik: szinte naponta mennek csődbe kis cégek, és ez a nagyokat is érinteni fogja.”

A vállalatvezető a németországi sörfogyasztás „földcsuszamlásszerű”, 7-7,5 százalékos eséséről beszélt, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékos csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint az idei első fél évben mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami napi körülbelül hárommillió doboznak felel meg.

Pokoli hőség és bombariadó – vége az Oktoberfestnek, a nehezítés ellenére is meglett a 6,5 millió látogató

Az idei, 190. alkalommal megrendezett müncheni Oktoberfestre valamivel kevesebb látogató érkezett, mint tavaly. Pedig két napon is le kellett zárni a fesztiválnak helyt adó térséget túlzsúfoltság miatt. Az eseményt rendkívüli hőség, ideiglenes lezárások és egy bombariadó is emlékezetessé tette.

