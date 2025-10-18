Hazai tőzsdei céget gazdagíthat a találmány, amelyet már az MVM is tesztel
A GeoAkku egy hidrogénalapú energiatároló rendszer, amely képes a megújuló forrásokból származó felesleges energiát átalakítani, majd közép- és hosszú távon biztonságosan eltárolni, hogy azt később, az igényeknek megfelelően visszatáplálhassa a hálózatba - derül ki a BÉT Xtend-piacán jegyzett Épduferr közleményéből, amely a rendszert feltaláló Meleghegyi András csütörtök este a Tőzsdefórum szervezésében elhangzott előadásán alapul.
Mit tud a GeoAkku?
S hogy mi köze ehhez az Épduferrnek, nos az építőipari vállalat 50 százalékos tulajdonában álló GeoAkku Kft. hasznosítja a találmányt, melynek tesztüzemét az MVM már meg is kezdte, de a Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó Kft. is vizsgálja az akku illeszthetőségét a működéséhez.
A Meleghegyi András által feltalált és szabadalmaztatott energiatároló pontosan a megújulóenergia-felhasználás útjában álló legnagyobb problémára kínál megoldást, másrészt csökkenti az adott pillanatban fölös energia elpocsékolását is.
A megújulók ugyanis az időjárási körülményektől függően, azaz távolról sem egyenletesen érkeznek a villamosenergia-rendszerbe, ami jelentős gondokat okozhat. Idén például Spanyolországban úgynevezett blackouthoz, azaz az áramellátás totális leállásához vezetett az egyenetlen terhelés.
A villamosenergia-rendszer ugyanis csak akkor működik stabilan, ha a termelés és a fogyasztás minden pillanatban kiegyensúlyozott.
Ha túl sok energia érkezik a hálózatba, de nincs elég felhasználó, az feszültségingadozást és hálózati zavarokat okoz.
A hirtelen jelentkező megújuló energiatöbblet pedig komoly kihívást jelent azoknak az alaperőműveknek, amelyek műszaki adottságaik miatt nem képesek gyors le- vagy felszabályozásra. Ezeket a rendszereket nem lehet rugalmasan hozzáigazítani a pillanatnyi termelési ingadozásokhoz, ami feszültséget okoz a teljes energiahálózatban.
Mindezekre a problémákra kínál tehát megoldást a szabadalmaztatott magyar találmány, amelynek szabadalmi bejelentésére Magyarországon 2022-ben került sor, az Európai Szabadalmi Szervezet pedig 2023-ban fogadta el a bejelentést, aminek alapján
jelenleg 54 országban van folyamatban a szabadalmaztatás nemzeti szakasza.
A technológia működése
Műszaki szempontból a technológia lényege, hogy az elektromos áram vízbontással hidrogént és oxigént állít elő, majd a hidrogént szabadalmaztatott formájú és működésű talajszondákba juttatja. A felhasználás előtt pedig a hidrogént vissza alakítja elektromos árammá, vagy földgázba keverve visszatáplálja a rendszerbe.
Rendkívül lényeges, hogy a hidrogént a szondában egy teljes egészében víz alá merülő tárolószerkezetet alkalmazásával vízoszlop veszi körül, ami természetes módon gátolja a hidrogén diffúzióját, lehetővé téve a hosszú távú, akár szezonális energiatárolást is.
Ötvözi a föld alatti hidrogéntárolás - például sóbarlangok, kiürült gázmezők előnyeit, miközben kizárja ezek hátrányait, úgy mint a rendkívül magas beruházási költségeket, a ritka és csupán korlátozottan elérhető geológiai adottságokat.
A GeoAkku amellett rendkívül biztonságos is a feltaláló szerint, hiszen az állandó környezeti hőmérséklet miatt nincs kritikus nyomásingadozás a tárolókban, és nem kell nagy energiát fektetni az időjárás okozta tényezők kivédésére sem. A hidrogénszivárgás a víz alatt lényegesen könnyebben detektálható és kezelhető.
Amellett a szondák moduláris kialakítása miatt az esetleges műszaki hiba könnyen kizárható a rendszerből. Szintén a biztonságot erősíti a rendszer valós idejű monitorozása, a nyomás-, hőmérséklet- és gázszivárgás IoT (internet of things) alapú távfelügyelete, amely rendellenesség esetén azonnal lekapcsol és riaszt.
Környezetbarát és költséghatékony megoldás
A megoldás környezetbarát jellegét húzza alá a feltaláló szerint, hogy zéró károsanyag-kibocsátás mellett üzemel, ráadásul még oxigént is termel.
A tárolási veszteség minimális, az üzemeltetés időjárásfüggetlen és stabil. A berendezések területi igénye kicsi.
Meleghegyi András hozzátette, hogy mindamellett költséghatékonyság szempontjából is számos előnye van a találmányának. Már maga a kivitelezése is jelentősen olcsóbb, és nincs a kapacitás szempontjából felső határértéke. Az egyszerű szondakialakítás miatt nincs szükség drága nagynyomású tartályokra sem.
Alacsonyak a karbantartási igényei is, 30 év fölötti a várható élettartama.
A moduláris bővíthetőség következtében pedig skálázható a szondák kapacitása, éppen ez teszi érdekessé a GeoAkkut az MVM szemében is. Ezen kívül a töltési ciklusok száma egyáltalán nem degradálja a rendszer jövőbeli kapacitását.
A GeoAkku üzleti hasznosítására elsősorban a nagy energiafogyasztású üzemek:
- gyárak,
- ipari parkok,
- adatközpontok felé
nyílhat lehetőség, ám az időeltolódás, a rendszerstabilitás, a rugalmasság biztosítása, valamint a terheléskiegyenlítés révén az energiaközösségek számára is érdekessé válhat. Végül a rendszer által termelt oxigén és hidrogén is hasznosítható.
A megépült prototípus tesztüzeme tehát jelenleg zajlik az MVM-mel. A teljes Power to Power és Power to Gas rendszer megépítése, tesztelése, validációja is folyamatban van, miközben zajlik a technológia értékesítése és a befektetői források keresése hazai és nemzetközi szinten is.