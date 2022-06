Nemzetközi elismerés az eredményes adósságkezelésért A tavaly őszi kötvénykibocsátással Magyarország elnyerte a The Banker magazin The Banker’s Deals of the Year Awards 2022 díját. A lap szerint Magyarország lenyűgöző időzítéssel használta ki a kedvező kamatkörnyezetet, valamint a közép- és kelet-európai országok iránti erős keresletet – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Hazánk a tavalyi év során idő előtt törlesztette adósságát 430 millió dollárnyi devizakötvény, valamint több mint 2 ezermilliárd forintnyi kötvény visszavásárlásával. A tárcavezető hangsúlyozta, ha az elmúlt tíz év gazdaságpolitikai területeit kellene osztályoznia, akkor a legjobb értékelést az adósságkezelés kapná.