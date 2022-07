Noha pár hetet csúszik a Dűne második részének premiere – melyre az új tervek szerint 2023. november 17-én kerül sor – a forgatás a tervek szerint halad, így a stáb is hamarosan hazánkba érkezik – írja az IGN Hungary.

Egyelőre a stáb még Olaszországban tartózkodik, ahol a Brion családi síremlék – a néha olasz építész, Carlo Scarpa egyik híres munkája – és annak környéke lehetnek a forgatás kulisszái. A film nagy részét azonban Magyarországon veszik fel a tervek szerint, ahová július 21-én érkeznek meg a stáb tagjai. A film második részét ismét Dennis Villeneuve rendezi, aki íróként is részt vesz az alkotásban, de más sztárokkal is összefuthatunk majd Budapest utcáin.

Fotó: Chia Bella James / Warner Bros.

A hírek szerint Florence Pugh, aki Irulan Corrino hercegnő szerepét játssza, már most is a fővárosban tartózkodik. A brit színésznő nem először forgat hazánkban, hiszen pár éve a Marvel Studios Fekete Özvegy címet viselő, Magyarországon felvett filmjében is szerepet kapott. Rajta kívül érkezhet Budapestre Timothée Chalamet, aki Paul Atreidest alakítja, valamint Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem és Stellan Skarsgård is visszatér szerepébe.

Az új szereplők között Pugh mellett találkozhatunk a császár szerepében Christopher Walkennel, Lady Margot bőrébe bújva Léa Seydoux-szal és a Feyd-Rautha Harkonnent alakító Austin Butlerrel is.