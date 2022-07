Folytatja a monetáris szigorítást a Magyar Nemzeti Bank (MNB), ahogy az várható volt, tovább emelte az alapkamat mértékét:

a legutóbbi, rendkívüli 200 bázispont után a monetáris tanács mai kamatdöntő ülésén ezúttal 100 bázisponttal, 10,75 százalékra emelte az alapkamatot, amely utoljára 2008 decemberében volt 10 százalék fölött.

A VG elemzői konszenzusa 100 bázispontos szigorítást jósolt előzetesen, tehát nem okozott meglepetést a jegybank mostani lépése. A döntés hátteréről három órától Virág Barnabás, az MNB alelnöke ad tájékoztatást, az eseményt élőben közvetítjük.

Júniusban váltott agresszívebb tempóra a jegybank

Május végén még 5,4 százalékon állt az alapkamat, és maga a jegybank is lassabb tempóra készült, ám a negatív meglepetést okozó amerikai és magyar inflációs adatok, valamint a Fed kamatemelése miatt óriási nyomás alá került a forint, és július 6-án a történelmi rekordnak számító 417-es szintig gyengült az euróval szemben a bankközi devizapiacon, ez pedig az MNB-t is lépéskényszerbe hozta. A június végi 185 bázispontos emelés után, július 12-én a monetáris tanács nem kamatdöntő ülésén 200 bázisponttal, 9,75 százalékra emelte az alapkamatot. A jegybank mellett a kormány megszólalásai (Gulyás Gergely: nem jó a gyenge forint) és a költségvetést érintő döntései is kellettek ahhoz, hogy a hazai fizetőeszköz lejtmenete megálljon, és visszakapaszkodjon az árfolyam. A forint az elmúlt egy hétben ugyan a 400-as szint alatt tartózkodott, ám a kamatdöntés előtti órákban gyengülni kezdett, ismét átlépve a lélektani határt.

Az EU-s megállapodás adhatna újabb lendületet a forintnak

Az alapkamat csúcsa 14 százalék körül alakulhat. Ez ugyan ideiglenesen hozhat némi vérfrissítést a forint piacára, de tartós erősödést aligha – írták az INB Bank elemzői, szerintük a forint a 400-as szint körül, vagy még inkább felette marad, addig biztosan, amíg nincs előrelépés a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti jogállamisági vitában.

Az Erste szakértői azt emelték ki kedd délelőtt, hogy a legutóbbi kamatdöntés óta tovább emelkedtek az inflációs kockázatok, valamint az EKB is a vártnál nagyobbat emelt a múlt héten, így határozott lépésre lesz szükség az MNB-től. A technikai kép további forinterősödést vetít előre. A kurzus már negyedszerre tesztelte az 50 napos mozgóátlagot, amely így egyre gyengébb támaszt nyújt, és 394 forintos euróárfolyamot vetít előre. Azonban az árfolyam már csaknem két hónapja a 395–415 forintos sávban ingadozik.