Akár 443,7 ezer forintot, a tavaly nyári bruttó átlagbért is megkeresheti ma nettóban egy 25 év alatti, miután szja-mentessé vált a 25 év alattiak jövedelme. Erre azonban kevés példa van, hiszen a havi 200 órás munkaidőt 2000 forintos órabérért kellene kitölteni, ennyit viszont legfeljebb az IT-szektorban keresnek a diákok.

Az átlagos diákmunkabér ma Budapesten bruttó, azaz nettó 1600-1700 forint, ennyit lehet megkeresni a nyáron kiemelt régiónak számító Balatonon és az észak-dunántúli régióban egész évben– mondta a VG Podcastnak Majzik Nándor, a Diák-Meló cégvezetője.

Hozzátette: a kelet-magyarországi és a dél-dunántúli régióban 100-300 forinttal alacsonyabb az átlagóradíj, a szellemi és a fizikai munka között azonban már nincs olyan számottevő különbség, mint régen.

Majzik Nándor, a Meló-Diák cégvezetője

Mint megtudtuk, a tavaszi toborzáson rendszerint be szokott telni az alkalmi álláshelyek többsége, idén viszont már olyan mértékű a munkaerőhiány, hogy még most, a nyár közepén is remek ajánlatok közül válogathatnak a munkát kereső fiatalok.

Az albérletárak, a diákhitelkamatok, valamint a tartós és a napi fogyasztási cikkek árát is meglódító infláció miatt várhatóan a korábbinál több diák vállal majd munkát télen is, legalábbis erre számítanak a piacon.

A diákmunkások létszáma szolidan, nagyjából 5 százalékkal már nőtt, és emelkedett a ledolgozott munkaórák száma is, de a legnagyobb felvevőpiacnak számító feldolgozóipar, valamint a turizmus-vendéglátás felől hatalmas a kereslet. Nyugdíjasokat, diákokat és harmadik országbeliek egyaránt szívesen alkalmaznak még átmeneti jelleggel is a cégek. Mint Majzik Nándor elmondta: legalább egy hónapos elköteleződésre szükség van, többnyire azonban ennél több, másfél-két hónapot dolgoznak nyáron a diákok, de aki csak egy-két hétre szegődne el, annak nem igazán tudnak mit ajánlani, majdnem ennyi ugyanis a betanulási időszak.

Magyarországon 15 éves kortól lehet dolgozni, 16 éves korig csak iskolaszünetben, az idősebb diákok viszont már délutáni vagy időnként hétvégi munkát is rendszeresen vállalhatnak és vállalnak is.

A diákmunkásoknál éves szinten mintegy 30 százalékos az életkori fluktuáció, elsősorban a korhatárba belépők és az abból kilépők révén. Rendszeresen mintegy 120-130 ezer diák dolgozik egész évben, ebből a nyáron munkát vállalók száma 70-80 ezerre tehető.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Nagyon népszerűek a nyaralóhelyeken kínált munkalehetőségek, a balatoni lángossütőkben és a strandokon egyaránt szívesen dolgoznak a fiatalok.

Két év kihagyás után újra érezni a fesztiválpiac elszívó hatását– mondta a Diák-Meló vezetője. A népszerű nagy rendezvényekre munkavállalóként, de leginkább kikapcsolódni mennek el a tanulók, akik a nyári munkájukat is a fesztiválokhoz időzítik.

A legtöbb ágazat régóta keresi a diákmunkásokat, lényeges változást a digitalizáció hozott. Eltűntek olyan korábban tipikus diákmunka-lehetőségek, mint a szórólapozás, a plakátolás, sőt már a toborzási felület is online csatornákra tevődött át – összegezte Majzik Nándor.