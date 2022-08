A villanyautóknál az új autók piacán és a Használtautó.hu kereséseinél egyaránt látványos növekedés látható a tavalyi évhez mérten, bár továbbra is viszonylag szerény bázisról beszélhetünk. A DataHouse adatai szerint az újautó-eladások majdnem 4 százalékát, a Használtautó.hu kereséseinek pedig nem egész 2 százalékát adják a tisztán elektromos modellek. Havi szinten átlagosan félmilliószor keresnek rá a portálok ezekre az autókra. A benzin és a gázolaj egyre magasabb ára és egyre nehézkesebb elérhetősége pedig most még tovább ösztönzi a növekedést.

A 480 forintos hatósági áras üzemanyag a jelenlegi szabályozások szerint október 1-jéig él, július 30. déltől a jogi személyek, azaz a cégek számára már nem alkalmazható, ami mintegy harmadával növelte meg a benzines és dízelcégautók üzemanyagköltségét. Az idei második fél évre a cégautóadó szabályozása is módosult (a díjtételek gyakorlatilag megduplázódtak), míg a környezetkímélő, zöld rendszámos, azaz tisztán elektromos és plug-in hibrid modellek esetében továbbra sincs cégautóadó.

Fotó: Kallus György / VG

A Használtautó.hu autópiaci szakértője, Katona Mátyás elmondta, hogy az elektromos autók iránti kereslet látványos felfutását a vállalati szektor igényei hajtották. Ezt egészíti ki a lakosságnak az a része, akik tartanak az üzemanyaghiánytól vagy az ársapka októberi kivezetésétől.

A cégek hatósági áras tankolásból való kikerülésének napján több mint 20 százalékkal nőtt az elektromos modellekre indított keresések száma a Használtautó.hu felületén, és a rá következő napokban is hasonlóan fokozott érdeklődés látszott

– mondta Katona Mátyás.

Kereslet van, de kínálat alig

Nem törvényszerű, különösen a mai gazdasági helyzetben, hogy ha egy termék iránt megnő a kereslet, az automatikusan a kínálat bővülésével jár együtt. Elektromos autóból egyre kevesebb az eladó darab, nemcsak az új, hanem a használt autók piacán is. Ha egy példány megjelenik a kereskedések listáján, csak licitálással lehet megkaparintani. Ez azt jelenti, hogy mindkét piacon meredek az áremelkedés, amelyet további két hatás is felfelé fog tornázni a következő időszakban.

Az új autók piacán az elektromos modellek körében fokozottan igaz, hogy egyre drágább modellek egyre hosszabb, akár egy éven is túlnyúló szállítási idővel érhetők csak el, a másik pedig a hatósági áras üzemanyag végessége

– foglalta össze Katona Mátyás.

Annak alapján, hogy a piac milyen heves reakciót mutatott, amikor a céges autók kikerültek a hatósági áras tankolásból, az ársapka várható kifutása egyértelműen tovább fogja növelni az elektromos modellek kelendőségét és árát is. A szakértő azt is elmondta, hogy nem csak a villanyautó-vásárlás lesz egyre drágább, az egész közlekedés is költségesebb lesz, hiszen nemcsak a benzin, hanem az áram ára is megnőtt. Ha azonban a nem rezsicsökkentett benzintarifát a benzin vagy a gázolaj piaci árával vetjük össze, azt láthatjuk, hogy az elmúlt években tapasztalthoz hasonlóan még mindig olcsóbb az elektromos autók üzeme, mint a belső égésű motorral működőké. Ráadásul az elektromos modellek futásköltsége és emissziója a szintén egyre drágábban elérhető, de akár támogatással is megcsíphető napelem-telepítéssel tovább csökkenthető, az áraik kapcsán azonban csakis emelkedés várható a jövőben is.