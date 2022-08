A városvezető közleményében azt írja, hogy bár még nem látszik, de Félegyháza – hasonlóan Magyarország és Európa valamennyi városához – az elmúlt harminc év legnagyobb kihívása előtt áll. Most nem egy láthatatlan és ismeretlen ellenséggel – egy vírussal – kell megharcolnunk, hanem azért kell dolgoznunk, hogy az intézményeinket fűteni és világítani, a várost működtetni tudjuk – közölte Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere, akinek szavait a Baon idézte.

Csányi József tájékoztatása szerint Kiskunfélegyháza anyagi helyzete ugyan rendezett, hitele és tartozása sincs, de

ez az állapot rövidesen véget ér. A város és intézményeinek gáz- és áramszámlái augusztustól a jelenlegi tízszeresére nőnek. Ez annyit jelent, hogy az éves kétszázmilliós rezsiköltség kétmilliárd forintra emelkedik.

Példaként említi, hogy csak az uszoda áramszámlája a jelenlegi 15 millió forintról 200 millió forintra ugrik.

Ekkora összegeket kigazdálkodni nem lehet

– tette hozzá a polgármester. Elmondása szerint az önkormányzat gazdasági és energetikai szakemberei azon dolgoznak, hogy a veszteséget minimalizálják. Az elmúlt években minden intézményre napelemet szereltek, a fűtőműben kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre képes erőművet építettek.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

A karácsonyi díszkivilágítás és a város ünnepi fényekbe öltöztetése is elmarad. Kizárólag a karácsonyfát állítják majd fel a megszokott helyén. Nem lesz korcsolyapálya és óriáskerék sem. A legnagyobb gáz- és villanyfogyasztó sportcsarnok és uszoda nyitvatartásában és szolgáltatásaiban is korlátozásokat vezetnek be szeptember 1-jétől. A múzeum, a könyvtár és a művelődési központ nyitvatartásában és működésében is jelentős korlátozások lesznek – sorolja közleményében Csányi József.

Arra is kitért, hogy mivel a város összes félretett pénzét és a közeljövőben keletkező bevételét gázra és villanyra kell költeni, új útépítéseket, építkezéseket nem indítanak. Kizárólag a már elnyert két uniós projektet valósítják meg: a zöldváros folytatását a Kossuth utcán és a Vasas-pálya felújítását. Ugyanakkor a félegyházi bölcsődékben, az óvodákban, valamint a szociális otthonokban a fűtésen nem spórolnak majd.

Félegyházán nem fordulhat elő, hogy 20 fok legyen ezekben az intézményekben

– hangsúlyozta a polgármester.