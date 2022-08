A kormány ma délelőtt ülést tartott, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezetett - közölte Gulyás Gergely kancellárminiszter. Orbán Viktor kormányfő jelenleg szabadságát tölti. A kormányinfót élőben lehet követni a Hír TV online csatornáján.

Újraszámolta a földgáz fűtőértékét a kormány

Első körben az energetikai kérdéseket tekintették át. Ebben a legfontosabb kérdés, hogy az ellátás biztosított-e. Jelenleg mind a gáz, mind az áram esetében ez adott, de folyamatosan tárgyalnak a készletek bővítéséről. A napokban Nagy Márton miniszter Moszkvába utazott ilyen céllal. A fogyasztói és piaci igényeket ki tudják elégíteni. A tárolt fölgáz mennyisége most 3,8 milliárd köbméter, ez az ország ellátásához 76 téli napra elegendő. Ha ez a mennyiség csak lakossági célra kell, az majdnem fél évre elegendő. A gáztárolók töltöttsége 60,6 százalék.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a földgáz ára a háború és a szankciók miatt újabb és újabb rekordokat döntött a hét elején is. Ezért a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig tudja biztosítani a kormány.

A földgáznál a fűtőérték kapcsán döntést hozott a kabinet.

Ez ugyanis eltér, különböző az orosz, az itthon kitermelt és a Nyugatról behozottnál. A minőségi sorrend is ennek felel meg. A kormány tartja a vállalását, hogy a legrosszabb fűtőértékkel bíró földgáz esetében is tartja az 1729 köbméterig tartó rezsicsökkentést. Ennek érdekében elfogadtak egy rendeletet - ez ma megjelenik -, amelyben rögzítették a fűtőérték szintjét. Ez 63645 megajoule (MJ), ami jelentősen több, mint a korábbi rendeletben szereplő adat. Korábban az átlagfűtőérték (50 ezer körüli MJ) volt rögzítve, most pedig a leggyengébb fűtőérték. Ahol ennél jobb a fűtőérték, ott az 1729 köbmétert is meghaladhatja a rezsicsökkentett ár.

Célegyenesbe fordultak Brüsszellel a tárgyalások az uniós pénzekről

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy áttekintették az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokat. Ezek érintik a következő hét éves költségvetés operatív programjait, a helyreállítási pénzeket is, valamint a kondicionalitási eljárást is. Utóbbi élvez elsőbbséget, ezt igyekeznek lezárni. Tegnap éjfélig kellett a kormánynak választ adnia a bizottsági kérdésekre. Igen intenzív tárgyalásokat folytattak le az elmúlt egy hónapban. Az elmúlt két hétben napi szintű egyeztetések folytak. Olyan választ küldtek, amelyben

a Bizottság összes írásban tett javaslatáról közös álláspontra jutottak.

A magyar kormány válaszát 30 napja van értékelnie a Bizottságnak. A kormánynak optimista várakozásai vannak, de Gulyás Gergely jelezte, hogy a tárgyalások a legmagasabb, de nem politikai szinten tartanak. Mindenesetre minden eddiginél szigorúbb és átláthatóbb rendszert állítanak fel az uniós pénzek felhasználására és a közbeszerzések ellenőrzésére. Olyan intézményi garanciákat is hajlandók megadni, amik nem feltétlenül indokoltak. Az Európia Ügyészséghez való csatlakozás kérdése fel sem merült, ilyet nem kértek.

A technikai egyeztetések még tartanak, de a kormány reménye, hogy a kondicionalitási eljárás lezárható. A kapcsolódó törvényi változtatások egy részét már benyújtották a parlament elé, de további számos következik még. A kormány azt vállalta, hogy ezeket október végéig elfogadja az országgyűlés. Az egyik ilyen vállalás, hogy a pedagógus bérek öt éven belül a diplomás átlagbér 80 százalékát elérik. Ez Gulyás Gergely kommentárja szerint az arányait tekintve az "orvosbérek rendezésével rokon".

Amennyiben a kondicionalitási eljárás lezárása megtörtént, akkor aláírható a helyreállítási alapról, illetve a hétéves ciklus programjairól szóló megállapodás is.

Bízunk benne, hogy az a konstruktivitás, ami az elmúlt egy hónapban a Bizottságot jellemezte, ezt követően is fennmarad.

Nem láttak arra törekvést, hogy a lengyel ügyet összevonják a magyarral Brüsszelben. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a lengyeleknek is járnak ezek a pénzek.

Ezért menesztették az OMSZ vezetőit

Gulyás Gergely a köztévé vonatkozó kérdésére úgy reagált, hogy a Technológiai és Ipari Minisztérium álláspontját a felmentésekről a kormány mindenben elfogadta és támogatta.

A vezetői változtatásokra az augusztus 20-án történtektől függetlenül sort került volna.

Tehát bár látványosan tévesnek bizonyult az aznapi előrejelzés, de itt egy hosszabb távú elégedetlenségről van szó, ami éppen a kompetenciák fejlesztésének hiányával kapcsolatos. "Ez nem az utolsó, hanem az utolsó utáni csepp volt a pohárban. Nem volt elégedett a szaktárca az OMSZ vezetésével" - fogalmazott.

Az elégedetlenség oka nem egy napra vonatkozó téves előrejelzés, szakmai viták is vannak. A kormány állítása, hogy az előrejelzések pontossága általánosságban hagy maga után kívánnivalókat. Ennek a hátterében kompetencia problémák állnak. "Most azok szerepelnek a sajtóban, akik tiltakoznak, de vannak szép számmal olyan szakmabeliek is, akik már az elmúlt hónapokban is jelezték, hogy az OMSZ vezetése nem alkalmas a feladatra" - emelte ki a miniszter. Az, hogy az agrár tárcától az új kormány felállásakor a szolgálat átkerült Palkovics László felügyelete alá, már ezeknek a hiányosságoknak szólt.

A tévedés lehetősége benne van ebben a szakmában, ezt nem vitatja a kabinet. Ugyanakkor semmiféle politikai nyomásgyakorlás nem történt, ezért a vizsgálóbizottság létrehozásának - ahogy azt az OMSZ felvetette - nem látják értelmét.

Nyugdíjprémiumot fizet a kormány, októberig marad az ársapka

A minisztert kérdezték a nyugdíjprémium kalkulációjáról is. Azt válaszolta, hogy mivel 2022-ben 3,5 százalék fölött lesz a gazdasági növekedés, így ismét aktiválódik a nyugdíjprémium. Ennek felső határa 80 ezer forint, ehhez hasonló, a korábbi éveknek megfelelő nyugdíjprémiumra lehet számítani az idén is. Az üzemanyagárstop, valamint az alapvető élelmiszerek ársapkája októberig marad, hogy ezeket később is fenntartják-e, az az októberi határidő előtti hetekben dőlhet el.

Így árazták be a Vodafone megvásárlását

Teljes körű könyvvizsgálat történt, az árra vonatkozóan is. Az állam nem tud úgy vásárolni ilyen esetben, hogy a nemzetközi piacvezető könyvvizsgáló cégek ne hagynák jóvá előzetesen az árszintet, amelyen a megállapodás történik. Az állam kisebbségi, 49 százalékos résszel bíró vevő, a vételár rá eső része ennek alapján adódik. Ilyen eljárásoknál hosszú, több hónapos eljárás következik, ahogy az a Ferihegyi reptér esetében is történt volna. Ezek részben a céget értékelik. A megállapodás akkor végleges, ha nemzetközi könyvvizsgáló is tanúsítja a kialkudott értéket. Ez még most indul.

A finanszírozást addig kell megteremteni, amíg a teljes ügylet lezárása megtörténik.

A felvásárlás célja abba a 2010-ben deklarált politikai felfogásba illeszkedik, hogy az energia, a bankok, a média, a távközlés és kiskereskedelem területén valósuljon meg, hogy legalább 50 százalékban magyar tulajdon legyen. Eddig ez három területen sikerült, a Vodafone tranzakciója egy nagy lépés annak érdekében, hogy a negyedik területen is végbe menjen mindez. A Vodafone megvásárlását azért nem halasztották el, mert ez a lehetőség egy, másfél év múlva nem lett volna adott, vagy legalábbis az esélye csekély lett volna. Ez a tranzakció profitot fog hozni. "Ha úgy tetszik, ennek a cégnek a bevételeiből a pedagógusok bérére is lehet költeni" - jegyezte meg.

Nem terveznek átállni online oktatásra

Bár még nincs vonatkozó kormánydöntés, de Gulyás Gergely abból indul ki, hogy a kórházakat, az iskolákat és a szociális intézményeket minden körülmények között nyitva kell tartani. Függetlenül attól, hogyan alakul a rezsi ára. A tanárhiányról azt mondta, hogy ez nem fenyegeti az oktatás folyamatosságát. Az oktatás reformjáról szóló anyagot a kormány egy olvasatban már tárgyalta, ennek lett a következménye, hogy a pedagógusok esetén enyhítenek a nyugdíjszabályokon. A kormány több körben is még tárgyalni fogja a koncepciót.

Gulyás Gergely kommentálta a forint gyengülését

Szerinte az árfolyammozgás kifejezetten hektikus, egy napot nem érdemes összehasonlítani. Ha a dollár erősödik, nem csak az eurónak árt, hanem a forintnak is - ez az egyik jelenség, ami az elmúlt hetekben igaz volt. Megjegyezte, hogy a forint a napokban visszatért oda, a 410-es euróval szembeni szinthez, ahol másfél-két hónappal ez előtt már egyszer járt.

Többször elmondtuk, hogy a legfontosabb az lenne, hogy ne legyenek ennyire hektikusak a mozgások. Az a kormányzati és jegybanki szándék, hogy a forint erejét őrizzük meg, egy fontos üzenet a piacoknak. Ezért terveztünk egy tartható költségvetést, ezért tartjuk a hiánycélt és jeleztünk előre egy jelentős hiánycsökkentést jövőre is. Ma ezzel tud segíteni a fiskális politika, és a monetáris politika is megteszi, amit megtehet.

Előzmények

Ahogy azt a VG is megírta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Facebook-posztja alapján, ma 13 órától kormányinfón számol be a kormány a legfrissebb lépéseiről. A VG.hu élőben tudósít az eseményről.

A tájékoztató fő témája várhatóan az Európai Unió és Magyarország vitája lesz, miután a kabinet olyan vállalásokat tett a Brüsszelbe címzett válaszlevelében, amely eloszlathatja az eddigi bizottsági kételyeket.

Varga Judit igazságügyi miniszter kedd hajnalban arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a magyar kormány elküldte válaszlevelét a Bizottságnak a költségvetési kondicionalitási eljárásban. A tárcavezető jelezte, hogy a választ intenzív egyeztetés előzte meg: egy hónap alatt tíz videókonferenciát és számos megbeszélést tartottak a Bizottság képviselőivel, és a százat is meghaladja a köröztetett és egyeztetett intézkedési tervezetek száma.

A kormányzat átfogó intézkedéscsomagot tett le az asztalra azzal a céllal, hogy az EB valamennyi aggályát orvosolja.

Az Origo ennek kapcsán arról írt, hogy információi szerint nem maradt vitás kérdés. Varga Judit azt is világossá tette, hogy a magyar kormány a továbbiakban is nyitott a konstruktív párbeszédre a Bizottsággal.

A Brüsszellel zajló tárgyalások mellett biztosra vehető, hogy szóba fog még kerülni a Vodafone Magyarország részben állami felvásárlása, illetve az OMSZ-ügy is, amely jelenleg itt tart.