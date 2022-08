Csak a szokásos – így foglalható össze a finn VaasaETT legfrissebb körképének eredménye az európai lakossági energiaárak alakulásáról. Ahogy hosszú ideje mindig, 2022 júliusában is Magyarországon volt a legolcsóbb az energia a háztartásoknak.

Fotó: Mártonfai Dénes / Tolnai Népújság

A gáz itt a legolcsóbb a kontinensen, a villany csak Szerbiában került kevesebbe.

A VaasaETT az osztrák szabályozó hatóság, az Energie-Control Austria és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megbízásából készíti el minden hónapban az európai energiaárak vizsgálatát. A VaasaETT egy globális energetikai tanácsadó cég, amely összetett végfelhasználói piaci kérdésekre szakosodott. A mostani elemzésében az egyes országok szolgáltatóinak és szabályozó hatóságainak adatait felhasználva gyűjtötte össze a végfelhasználói árinformációkat. A vizsgált fogyasztók a fővárosok átlagfogyasztói, vagyis az egyes fővárosokra jellemző átlagos fogyasztási mennyiséggel és jellemzőkkel rendelkező fogyasztók.

Mennyibe kerül a villany Európában?

Júliusban Londonban kellett a legmagasabb árat fizetni egy kilowattóra áramért, egészen pontosan 63,05 eurócentet. Ez 400 forintos euróval számolva 252 forintnál is több. Ezzel szemben Budapesten 9,75 eurócentbe, vagyis 39 forintba került egy kilowattóra áram.

A különbség mintegy 6,5-szeres.

A második legdrágább Koppenhága (53,04 eurócent, 212 forint), a harmadik Róma (45,94 eurócent, 184 forint). A régióban sem sokkal kedvezőbb a helyzet lakossági szinten: Prágában az egységár 41 eurócent, ami 164 forintnak felel meg. Bécsben ugyanez 36,52 eurócent, vagyis 146 forint. Még Pozsonyban (19,03 eurócent, 76 forint) és Varsóban (18,85 eurócent, 75 forint) is kétszer drágább a villany ára, mint itthon.

Szembetűnő, hogy miközben Magyarországon az előző hónaphoz képest csekély mértékben – az euró-forint árfolyam változása miatt – még csökkent is a kilowattóránkénti áramár, addig például Londonban 50,67 eurócentről 63 eurócent fölé ugrott a kiszámlázott összeg.

Ez majdnem 25 százalékos drágulás egyetlen hónap alatt.

Amszterdamban 30,51-ról 41,9 eurócentre drágult a villany. Igaz, Bécsben vagy Rómában, ha kevésbé látványosan is, de mérséklődött a bekerülés.

Mennyibe kerül a gáz Európában?

A legborsosabb gázárat Amszterdamban jegyezték fel júliusban. Az ugyancsak kilowattórában meghatározott egységár a hollandoknál 28,31 eurócent volt, ami 113 forint. Ugyanez Budapesten 2,64 eurócent, tehát kevesebb mint 11 forint.

Az Európa-rekorder magyar gázár előnye csaknem 11-szeres.

Az érthetőség miatt fontos lehet tudni, hogy a köbméter és a kilowattóra közötti váltószám 10,55. Tehát 1 köbméter gáz 10,55 kilowattórával egyenlő.

Vagyis miközben itthon nagyjából 115 forintot kértek egy köbméter gázért, addig ugyanezért a holland fővárosban csaknem 1200 forintot.

A második legmagasabb összeget egy egységnyi gázért Stockholmban (23,74 eurócent, 95 forint) fizette a lakosság, a harmadik legzsebbenyúlósabb árat pedig a dánok (22,71 eurócent, 91 forint) kapták a nyakukba. London a maga 18,5 eurócentes, azaz 74 forintos árazásával a negyedik legdrágább helyet szerezte meg.

A villanyár és a gázár rangsorát nézve az látszik, hogy

a rezsi szempontjából Koppenhágában, Londonban és Amszterdamban a legrosszabb a helyzet a kontinensen.

A régióban némiképp jobbak a feltételek, de például Bécsben is 18 eurócentért mérik a gázt, és Berlinben is több mint 17 eurócent az árszint. Bukarest, Varsó, Pozsony és Zágráb az 5-6 eurócentes sávban mozog. A rezsicsökkentett magyar gázhoz azonban egyedül a szerb árazás mérhető, de a belgrádi 3,26 eurócentes kilowattóránkénti ár még így is fél eurócenttel több.

A gáz esetében is bekövetkeztek komolyabb drágulások júniusról júliusra, ebben szintén Hollandia jár élen. Két hónapja Amszterdamban még 23,19 eurócent volt a gáz, ami a múlt hónapra 28,31-ra nőtt. Ez 22 százalékos plusz. Ezzel szemben a magyar adat ugyancsak csekély áresést könyvelt el az árfolyammozgásnak betudhatóan.

Mi következik a rezsicsökkentés csökkentése után?

Ahogy arról a VG is számtalan alkalommal beszámolt, augusztustól megváltozik a rezsicsökkentés szabályozása. Azoknak a háztartásoknak – ez körülbelül az összes hazai háztartás negyede –, amelyek a gáz esetén havi 144 köbméternél, villanyból pedig 210 kilowattóránál többet fogyasztanak, a sáv fölött felhasznált gáz köbméteréért

szeptember végéig 732,4,

októbertől december végéig 752,5 forintot kell fizetniük,

a sáv fölött felhasznált áram kilowattórájáért pedig 70,1 forintot.

Fontos, hogy ez továbbra is egy rezsicsökkentett ár, amelyet lakossági piaci árnak neveztek el, a kormány nem a világpiaci árat ültette át a gyakorlatba.

Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a lakossági piaci rezsidíj a rezsicsökkentett 102 forintos gáz-, illetve 36 forintos áramárhoz képest érzékelhető drágulást jelent.

De egyúttal az is megállapítható, hogy még a lakossági piaci árak is bőven kedvezőnek mondhatók Európában.

A rezsicsökkentésen felüli gázár a középmezőny elején helyezkedik el, a rezsicsökkentésen felüli áram pedig még így is az egyik legolcsóbb marad a kontinensen. Erről bővebben itt írtunk.