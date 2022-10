2008 és 2013 között megtanultuk, hogy a kóklerek is velünk maradtak, nagy a veszély, hogy most is így lesz – jelentette ki Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a szervezet konferenciáján, Budapesten. A szakember szerint most az ágazatban „helyzet van”, de ezt mindenki másképp értékeli, ezért is fontos, hogy az építőipari ágazat legfontosabb képviselői jelen vannak a mostani eseményükön.

Jelezte: akár 4-5 százalékkal magasabb lehet a termelési érték, mint tavaly, ha folyóáron nézzük, akkor a 6000 milliárdot is meghaladhatja.

Ám hozzátette, hogy hiába nőtt 22,4 százalékkal az ágazat teljesítménye, eközben a jövedelmezősége az építőipari árak növekedése miatt csökken. Jelezte, hogy 48 százalék az építőipar kitettsége, a forint gyengülése emiatt is fájó a szektornak. A legnagyobb költségtényező az élőmunka, amelyet ha nem fizetnek meg, elmennek a munkavállalók. 2022-ben a legnagyobb költségnövekedés a személyi jellegű ráfordításoknál vol.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Koji lászló szerint alapvetően extenzív növekedés zajlott az elmúlt években, ami azt eredményezte, hogy a hatékonyságuk nem javult olyan mértékben, mint szerették volna. Tovább aprózódott a szakma, 87 ezer egyéni vállalkozó van, miközben 6000 megszűnt.

A mi szakmánkban jól jött ez az intézkedés

– mondta a kata átalakításáról, szerinte sokan csak a kedvező adózás miatt jelentek meg az ágazatban.

Hangsúlyozta, hogy továbbra is első helyen van a szakemberhiány, szerinte nagyon nagy felelőssége a szakmának, hogy a piaci helyzet ne feledtesse el ezt a problémát. Második helyre pedig feljött a megrendelések hiánya, a forint gyengülése harmadik helyen, a negyedik helyen az energiaárak növekedése van – sorolta a legfontosabb problémákat Koji László.

Az állam az építőiparban a legnagyobb megrendelő, emiatt 15-20 százalékkal kevesebb megrendelésre lehet számítani a beruházási stop miatt. A lakosság eközben elérte a fizetőképessége határát. Szerinte ha az MNB elindítana egy felújítási hitelt maximum 5 százalékos kamattal, az nagyot segítene az építőiparnak.

Teljesen biztos vagyok benne, hogy létszámcsökkenéssel fog telni 2023

– mondta az ÉVOSZ elnöke, ráadásul a cégek jövedelmezősége is tovább apad, miközben egyre nagyobb a lánctartozás veszélye. Egyelőre optimisták a cégek, nem szeretnék jogi útra terelni a problémákat.

Az elhalasztott kereslet 2025-re meg fog jönni Koji László szerint, amit támogat, hogy 2026-ban választások lesznek.

Hangsúlyozta, hogy az előkészítésekkel nem szabad leállni sem az állami, sem a lakossági megrendelőknek, az ÉVOSZ ebben partnerséget ajánl, hogy az előkészítés megfelelő legyen.