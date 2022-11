Gulyás Gergely: eltörli a SZÉP-kártya füleket a kormány

A turisztikai akciótervet fogadott el a kormány, a legutóbbi ülésén, ennek keretében eltörli a SZÉP-kártya füleket, amelyeket egyben is fel lehet használni - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A tárcavezető megerősítette, hogy minden valószínűség szerint ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelország területén, örömét fejezte ki, hogy a szövetségesek ezúttal józan módon viselkedtek. Az uniós forrásokról azt mondta, jó esély van arra, hogy akár napokon, vagy heteken belül létrejöjjön a megállapodás az unióval.

A kormányülések mindig a háború kérdésével kezdődnek, ez ma különösen aktuális volt- kezdte a kormányinfót Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. A tárcavezető elmondta, tegnap tájékoztatást kaptak a MOL-tól, hogy a Barátság vezeték leállt, azonban ez ideiglenes volt. Ha a vezeték nem indult volna újra, az ellátás akkor is biztonságban lett volna. - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy úgy tűnik, hogy a cső eredeti kapacitása hamarosan helyreállhat. A ratéka támadásra rátérve emlékeztetett, hogy a miniszterelnök összehívta a Védelmi Tanácsot, a honvédelmi miniszter beszélt a NATO főtitkárával, a kormány egyúttal támogatásáról biztosította Lengyelországot. A jelenlegi információk alapján a miniszter megerősítette, hogy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelország területén. Turisztikai akciótervet jelentett be a kormány A kormány turisztikai kérdésekről egyeztetett a mai ülésén, az idei év jól alakult, 34 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, amelyeknek 26 százalékra realizálódott Budapesten, a 74 százaléka vidéken. Ugyanakkor a külföldiek Budapesten foglaltak szállást. Látszik, hogy a fűtési szezon közeledtével a turisztikai iparág rendkívül nehéz helyzetbe került, ezért a szakmai szervezetek a kormányhoz fordultak. A kabinet akciótervet fogadott el, eltörlik a SZÉP kártya füleket, mindhárom fület fel lehet egyben használni. Eltolják fél évvel a turisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget, a munkaidő keret szabályozást bevezetik, ami 24 havi munkaidő szabályozására nyit lehetőséget, csak a turizmus területén. A turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetését felfüggesztik október 1. és március 31. között, ezzel a nettó árbevétel 4 százaléka marad a szektornál a miniszter szerint. Fotó: Soós Lajos/MTI Az amerikaiknak pontos információik lehettek a rakéta becsapódásról Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy a haderő fejlesztést a mostani események miatt azért nem gyorsítják fel, mert korábban is cél volt, ezért emelték a katonák fizetését és hoztak számos intézkedést, "további gyorsításokra nem volt szükség" - fogalmazott. A miniszter szerint a mostani helyzet törékeny, ezért csak a tényekre lehet alapozni, ha nem ez történik az veszélyes. "Örülünk annak, hogy a szövetségeseink többsége kifejezetten józan volt" - mondta, kiemelve Lengyelországot és az Amerikai Egyesült Államokat. A tárcavezető szerint az amerikaiknak vélhetően pontos információik voltak, szerinte ha valaki elolvassa az elemzéseket, pontosan lehet tudni, hogy milyen hatótávolságú rakéták vannak. Van elég tartalék, ha leállna a Barátság olajvezetéken a szállítás Magyarországra Horvátországon keresztül juthat el kőolaj, amennyiben probléma adódna a Barátság olajvezetékkel, ugyanakkor ott kapacitás korlátok vannak, de a tartalékok így is több hónapra elegendőek. A háborúért Oroszország a felelős A háborúért csak Oroszország a felelős - válaszolta Gulyás Gergely kérdésre. Hozzátette, hogy ha ukránok által kilőtt rakéta esetében közvetett módon áll fenn Oroszország felelőssége. Jelezte, hogy negatív kivétel az ukrán elnök volt felelősség kérdésében aki egyből megvádolta az oroszokat. "Nem Magyarország lesz az utolsó, aki ratifikálja a svédek és a finnek NATO csatlakozását" - mondta a miniszter. Nem spórol a kormány az egészségügyön, átalakul a vidéki ügyeleti ellátás Az ügyeleti ellátás átalakításáról elmondta, hogy volt Hajdú-Bihar megyében egy pilot projekt. Ez mostani rendszer jóval drágább az államnak. Az orvosi kamarával hosszú egyeztetések voltak, jó ideig támogatták az előterjesztést. Egységes irányítást hoz létre a módosítás, lehetővé teszi, hogy valaki egyszerre akár két szolgálati helyen is közreműködjön. A bérkeret nem fog változni, hanem növekedni fog, a béremelés utolsó részlete van hátra, ez következik 2023 január elsejével. Csak egy szűk sávban lehet eltérni a fizetésektől. "Spórolni senki nem akar vele, lehetőséget adunk arra, hogy aki többet dolgozik, az többet is keressen " - mondta a tárcavezető. Ugyanakkor Budapestre nem terjed ki a módosítás, a területi közelség miatt, legalábbis erről eddig nem született még döntés, de egyeztetnek a fővárossal. A polgármesteri jutalmakról Nem méltányos a polgármesteri jutalmak megszavazása - mondta arra a kérdésre, hogy a fóti polgármester 6 millió forintos év végi jutalmat kap. Lesz elegendő burgonya és tojás Országosan nem tart attól a kormány, hogy ne lenne elegendő burgonya és tojás. Az extraprofitadó nem külön boltláncokra vonatkozik, minden boltra érvényes, mondta a miniszter. Arra a kérdésre, hogy tervbe van-e lengyelországi látogatás, azt mondta, rendes menetrend szerint utaznak a kormánytagok, konkrétumot azonban árult el, jelezte, hogy biztonsági okokból sem mondhat többet. Lassan egy millió menekült jött a háború óta Eddig a háború óta 984 ezer fő érkezett Ukrajnából, ők azt mondták, hogy a háborús helyzet elől menekülnek, az elmúlt egy hét pontos adatai még nem állnak rendelkezésre. Kész terv van arra, ha a határ közelében katonai cselekményekre kerülne sor Az ország rakétavédelmi képességei nem vethető össze a jelentős hadsereggel rendelkező országok képességeivel a miniszter szerint. Ezzel együtt van kész terv arra, ha a határ közelében katonai cselekmények történnének. Addig maradnak az árstopok, míg az energiaárak nem mérséklődnek Az árstopok kapcsán Gulyás Gergely azt mondta, hogy elsősorban a családoknak akartak segíteni, az, hogy az egyik legolcsóbban tudtak tankolni az EU-ban a magyar családok az szerinte "komoly siker". Addig fenntartják az árstopokat, amíg az energiaárak nem mérséklődnek. December elején derülhet az otthonfelújítási támogatás sorsa Minden családtámogatással kapcsolatos döntés december elején fog megszületni mondta a miniszter az otthonfelújítási támogatás meghosszabbítását firtató kérdésre, hangsúlyozta, hogy a családpolitika területén nem kívánnak spórolni. Napokon, vagy heteken belül létrejöhet a megállapodás az unióval Leszögezte, hogy mindent megtesz a kormány, hogy napokon, vagy heteken belül létrejöjjön az unióval való megállapodás. Szerinte erre jó esély van. Megjegyezte, hogy túl van értékelve az uniós források hazai gazdaságban betöltött szerepe. A horvát kormányon is múlik az Adria bővítése Bízunk benne, hogy a horvát kormány is támogatólag fog hozzáállni az Adria csővezeték bővítésének - mondta a tárcavezető, aki szerint nem lenne baj, hogy "még támogatóbb" lenne a horvát kabinet. December 6-án lehet döntés a kondicionalitási eljárásról Egyszerre fut 3 eljárás, mint a kondicionalitási eljárás, az RRF, illetve a partnerségi megállapodás, ezekről folyamatosan egyeztetnek az unióval. Szerinte jövő hét után lehet döntés az RRF-ről, majd december 6-i tanács ülésen lehet a kondicionalitási eljárásról. Hangsúlyozta, jogilag egyetlen fillért sem vehetnének el Magyarországtól, ugyanakkor nem tartja irreálisnak, hogy mégsem kapjuk meg teljes egészében a forrásokat. Novemberben jókora hiányt hozhat össze a költségvetés Több száz milliárdos mínuszban lesz a novemberi költségvetési mérleg - fogalmazott a miniszter, aki szerint októberben látszott a kifizetési stop hatása, miután többletes lett a mérleg.

