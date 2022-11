A kétszeresen Európa legjobbjának választott Advent Bazilika szervezőihez került idén a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, amelyet így már nem a főváros turisztikai cége szervez. A november 18-án nyitó Vörösmarty téri programsorozat megújult néven, új arculattal jelentkezik, és békebeli ünnepi hangulatot ígér Budapest legfrekventáltabb terére – számolt be a Turizmus.com.

Fotó: Marco Secchi / Getty Images

A szilveszterig tartó ünnepi vásár mögötti váltást az új név is jelzi, a rendezvény 2022-től Vörösmarty Classic Xmas néven jelentkezik.

A Vörösmarty tér időközben a fővárostól az államhoz, majd az V. kerülethez került, de a Belváros önkormányzatának nem sikerült megállapodásra jutnia a hagyományos karácsonyi vásár korábbi szervezőjével, a Budapest Brand Nzrt.-vel, amely csak két évre tudott volna elköteleződni – olvasható az előzményekben –, ezért a vásár megrendezésével az Advent Bazilika esemény szervezőit bízták meg.

Az immár Budapest két legfontosabb, ikonikus karácsonyi vásárát szervező cég a szakportálhoz eljuttatott közleményében és saját honlapján, valamint a vásár Facebook-oldalán egy

látványában és minőségében megújult, egyedi programelemekkel jelentkező, klasszikus karácsonyi rendezvényt ígér.

A vásár egyik kiemelt látványossága lesz a Harisnyaházon díszelgő, idén debütáló óriási karácsonyfa-dekoráció, és most mutatkozik be a Vörösmarty-szoborkompozíció újszerű takarása is, amelyre az eredeti szobor életnagyságú képe és versrészletek kerülnek a vásárra látogató nagyszámú külföldi turistára tekintettel a magyar mellett német és angol nyelven is.

Lesz ingyenes kisvasút, és ünnepi díszbe öltözik a Vörösmarty téri Oroszlános kút, miközben a téren felállított gasztronómiapontok és kézműves faházak is megújulnak a szervezők ígérete szerint.

A Vörösmarty Classic Xmas december 28-ig tart nyitva, majd átadja helyét a szilveszteri programoknak.

Fotó: Bloomberg

A Vörösmarty Classic Xmashoz hasonlóan az Advent Bazilika nyitányát is november 18-ra időzítették.

Mint emlékezetes,

tavaly több európai nagyvárosban lefújták a koronavírus-járvány miatt az adventi rendezvényeket, Budapest azonban másként döntött, nem maradtak el az ünnepi programok.

A magyar főváros beutazóturizmusa sokat nyert a látványos és tömegeket vonzó ünnepi attrakciókkal. Kérdés, hogy idén milyen képet mutat majd az adventi Budapest, ugyanis a Fővárosi Önkormányzat októberben úgy döntött, hogy elmarad a fővárosi közterek díszkivilágítása.