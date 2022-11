Feszes tempóban zajlik az agrártámogatási rendszer végrehajtásának előkészülete, a cél, hogy jövő tavasszal zökkenőmentesen adhassák be az egységes kérelmeket a gazdálkodók – mondta Nagy István a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Az agrárminiszter kiemelte: bár a hazai stratégiai tervet november 7-én fogadta el a bizottság, a terv végrehajtásának előkészületei már jóval a hivatalos elfogadás előtt megkezdődtek. Az intézményrendszer felkészülése, az informatikai fejlesztések tervezése, valamint a nemzeti végrehajtási jogszabályok előkészítése hónapok óta folyamatban van.

Az agrárminiszter szerint az a legfontosabb, hogy az intézményrendszer és a gazdálkodók is fel tudjanak készülni az új támogatási rendszer változásaira. Fotó: Kallus György / VG

„Közös célunk, hogy 2023 tavaszán az új rendszerre történő átállást követő első kérelembeadási időszak a körülményekhez képest zökkenőmentes lehessen a gazdálkodók számára, hiszen végső soron az egész rendszer az ő mindennapi munkájukat hivatott támogatni. Ne feledjük, összesen 14,7 milliárd euró (5365 milliárd forint) a KAP stratégiai terv ötéves költségvetése. Ennek csaknem felét a magyar kormány biztosítja, Brüsszelből pedig 8,4 milliárd euró forrás érkezik”

– hívta fel a figyelmet Nagy István.

A miniszter szerint az új támogatási rendszer végrehajtásához szükséges intézményi, végrehajtási, informatikai felkészülés is elkezdődött, és jelenleg is folyamatban van. A tárcavezető jelezte: a legnagyobb feladatot most a jövő évi egységes kérelmekkel kapcsolatos felkészülés jelenti.

„A termelők a megszokott módon jövő tavasszal nyújthatják be az egységes támogatási kérelmeiket, amelynek segítségével a legtöbb terület- és állatalapú támogatási jogcím elérhetővé válik számukra. Ez tucatnyi támogatási formát érint, éves szinten több száz milliárd forint értékben

– mutatott rá Nagy István, majd hozzátette: a következő hetekben, hónapokban országszerte különböző fórumokon ismerkedhetnek meg az érintettek az új agrártámogatási rendszerrel kapcsolatos tudnivalókkal, képzést kapnak a falugazdászok, és közérthető kiadványok magyarázzák el a termelőknek a támogatási rendszer változásait.

A miniszter a drasztikusnak mondható élelmiszerár-emelkedésről is szót ejtett. Véleménye szerint az inflációt a háborús szankciók feloldása fékezheti meg, az energiaválság miatt elszabadult árak ugyanis az élelmiszer-termelés minden szegmensére súlyos terhet rónak.