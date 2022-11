Megfelelő ütemben halad az őszi vetés, a munkák november közepére lényegében befejeződnek – jelentette be Nagy István agrárminiszter, aki szerint az idei évet sújtó rendkívüli nehézségek ellenére az őszi munkák biztonságban elvégezhetők, ami annak köszönhető, hogy a gazdák helyzete az elmúlt években megerősödött, illetve idén a pénzügyi likviditást segítő kormányzati intézkedésekkel is támogatták a termelőket.

November első hetében már minden őszi vetésű szántóföldi növény munkálatai 90 százalék felett jártak.

Az idei 1,63 millió hektáros őszi vetésterület 8 százalékkal nagyobb, mint a 2021. évi adat, az elmúlt öt év átlagánál pedig 3,3 százalékkal magasabb, ami biztató a jövő évi terméskilátások szempontjából.

Az egyes növényfajok között nagyobb átrendeződés is megfigyelhető, a repce területének visszaesése mellett az őszi árpa, a rozs és az őszi búza területe látványosan nőtt. Az őszi búza 1 millió hektáros területe csaknem 13 százalékkal nagyobb a tavalyinál, és az ötéves átlagot is 4 százalékkal meghaladja. Az őszi árpa területe is erős, 20 százalék feletti növekedést mutat a korábbi évekhez képest, idén 332 ezer hektárt vetettek be vele.

Az őszi vetésekkel párhuzamosan a tavaszi vetéseket előkészítő őszi talajmunkák is zajlanak, november első hetére mintegy 40 százalékos készültséget értek el.