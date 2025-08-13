Betett a Kofolának a különadó – bezuhant az édesített italok fogyasztása a szomszédban

Lényeges mértékben visszaesett az idei év első hat hónapjában Szlovákiában az édesített italok eladása, és így vélhetően a fogyasztásuk is – közölte a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség az Alkoholmentes Italok és Ásványvizek Gyártói Szövetségének (AVNM) statisztikáira hivatkozva szerdán. A szervezet közlése szerint az édesített ásványvizek, üdítők és más édesített italok fogyasztása 12 százalékkal esett vissza az első fél évben a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Visszaesett az édesített italok fogyasztása Szlovákiában a különadó bevezetése után / Fotó: Shutterstock

Az AVNM a fogyasztás visszaesését egyértelműen a termékkategóriában bekövetkezett áremelkedéshez köti, ami részint az édesített italokra januártól bevezetett különadónak, részint pedig annak következménye, hogy az év elejétől a pozsonyi kormány intézkedése alapján az étkeztetési szolgáltatások áfakulcsa a korábbi 10 százalékról 19 százalékra emelkedett. Ennek a két tényezőnek az együttes hatása a szövetség szerint mintegy 35 százalékos áremelkedést okozott a termékkategóriában, így ezeknek a termékeknek az árai az egyik legmagasabb szintre emelkedtek a régióban.

Nőtt az édesített italok ára

Az AVNM az áremelkedéssel összefüggésben az édesített italok piaca további szűkülésének lehetőségére figyelmeztetett, valamint arra, hogy az áremelkedés arra is sarkallta a fogyasztókat, hogy kisebb kiszerelésben, illetve külföldön vásárolják meg ezeket az italokat.

A szlovák kormány által az év elejétől az édesített italokra kivetett különadó az egyes termékkategóriákban változó mértékű. Az ízesített ásványvizekre vonatkozó 0,15 euró literenkénti adótól a koffeintartalmú édesített italkoncentrátumokra érvényesített adóig terjed, az utóbbi mértéke 8,6 euró kilogrammonként. Az édesített italok különadójának bevezetését részint fogyasztásuk visszafogásának célkitűzésével, részben pedig a költségvetési konszolidáció céljainak megvalósításával indokolták.