Elpárolgott a csoda: kemény leépítések indulnak Romániában

Minden valószínűség szerint több tízezerrel csökkentik Romániában a közigazgatásban dolgozók létszámát, tömegével szüntetik meg a státuszokat. Az Országos Közigazgatási Szakszervezetek Szövetsége (FNSA) sürgősen kéri törvénytervezet visszavonását, amely 40 ezer helyi közigazgatási állás megszüntetését javasolja, és valós párbeszédet szorgalmaz a közigazgatásban dolgozók képviselőivel a legjobb megoldások megtalálása érdekében – számolt be az Adevarul.ro.

Ilie Bolojan: indulnak a leépítések Bukarestben / Fotó: AFP

Bár az infláció nő, és a dolgozók jövedelme csökken, az állam a helyi közösségek működését biztosító embereket építi le. Ez a román kormány második megszorító intézkedéscsomagja az augusztus 1-jén hatályba lépett csomag után, amely az áfa emelésével további terheket rótt a lakosságra

– áll az FNSA közleményében.

Az FNSA felhívja a figyelmet, hogy ha a 34 ezer állás a helyi közigazgatásban tervezett elbocsátások 20 százalékát teszi ki, akkor jelenleg körülbelül 170 ezer betöltött állás van a helyi közigazgatásban.

Ez nem reform, hanem az állam adminisztratív kapacitásának erőszakos csonkítása, ami adminisztratív bénulást jelent.

Az FNSA szerint ez a tervezet közvetlenül érinti az alapvető közszolgáltatásokat, a lakossági kérelmek megoldási ideje jelentősen megnő; a megmaradt alkalmazottakra nehezedő nyomás nő, ami elkerülhetetlenül a közszolgáltatások minőségének romlásához vezet.

Az FNSA sürgősen kéri a román kormányt, hogy vonja vissza ezt a tervezetet, és kezdjen valós párbeszédet a helyi közigazgatásban dolgozók képviselőivel.

Minden megy tovább

Az érdekvédők tiltakozása ellenére folyik az egyeztetés, az állami intézmények és a kormány között. Cseke Attila fejlesztési, közmunkálatok és közigazgatási miniszter szerint

a helyi közigazgatás reformja több mint 40 ezer állás megszüntetését és évi 2,2 milliárd lej megtakarítását jelenti.

A miniszterelnök néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy a közigazgatás személyi kiadásainak csökkentése, a helyi adók beszedésének javítása, a közszolgáltatások hatékonyságának növelése és a decentralizáció folytatása a céljuk.