Sajnos hónapról hónapra szembesül a magyar lakosság a növekvő inflációval, a kenyér, tojás, vagy a terjtermékek ára gyakorlatilag teljesen elszakadt a hétköznapi realitásoktól. Arra nem számíthatunk, hogy egyhamar visszatérnénk a normalitáshoz, viszont igenis lehet küzdeni az ellen, hogy minden fizetésünket elvegye a drágulás:

talán sosem volt még ilyen kifizetődő a tudatos vásárlás, ugyanis, ha szánunk rá elég időt, hogy összehasonlítsuk a különböző boltok árait, akár több ezer forintot lehet megspórolhatunk egy-egy nagy bevásárlás során.

Több olyan honlapon is lehet kutatni az interneten, amelyek áru összehasonlítással foglalkoznak, mi a cashmap.hu-n néztünk szét, amely az összes nagyobb hazai diszkontlánc termékét, és árát vezeti.

Pékáruk

Az alapvető élelmiszerek listáján a tojás után a kenyér ára drágult a leginkább az elmúlt egy évben, a KSH legutolsó adatai szerint novemberben már 865 forint volt kilója. Ugyanakkor ehhez az árhoz képest is találtunk olcsóbban, az Auchanben és a Tescoban is 600 forint egy kilogramm paraszt kenyér. Aki viszont az egészségére is oda akar figyelni, és teljes kitörlésű rozs kenyeret szeretne venni, annak a Pennybe kell mennie, ott fél kilogramm 369 forintért kapható. Ezzel együtt döbbenetes látni, hogy tejes kiflit ma már 55 forint alatt sehol sem árulnak, a nagy hipermarketek is ezt az árat lőtték be kivétel nélkül.

Felvágottak, szalámik, párizsik

A felvágottak közül a legolcsóbb a Lidl-ben 130 dekás kiszerelésben kapható Baroni felvágott, amely 249 forintba kerül, hasonló árkategóriában, de kisebb, 100 dekagrammos csomagban az Auchanban ennél is kevesebbért, 219 forintért is tudunk venni felvágottat. Ha hajlandóak vagyunk többet kiadni, akkor ár-érték arányban a legjobb választás, az Auchanben található Kaiser baromfihúsos felvágottja, aminek az 500 grammos kiszerelése mindössze 1000 forint. Szalámik közül az Aldi Zimbo Tátra csemege szalámija nyert 439 forinttal,

míg a párizsik között az Interspar győzött toronymagasan a meglepően olcsónak tűnő 159 forintos S-budget baromfi párizsival.

Tejtermékek

A sajtok ára is alaposan elszállt az elmúlt időszakban, ma már 4000 forint kiló alatt alig lehet találni. Épp ezért tűnik ki a mezőnyből az Auchan Ammerland trappista sajtja, amelyből 1 kilü 2990 forintba kerül, illetve szintén a megfizethető kategóriában van az Aldi Kokárdás sajtja 3890 forintért. Ha esetleg megengedhetjük magunknak, hogy 4500-5000 forintot kiadjunk egy kilogramm sajtért, akkor a Pilos, illetve Mizo, Tolle termékek jöhetnek számításba. A margarinok esetén egyértelműen a legjobb választás az Aldiban jelenleg akciósan kapható Bellasan 500 grammos kiszerelése 300 forintért, ami ahhoz képest nagyon olcsónak tűnik, hogy a legtöbb margarin ma már ennek duplája, sőt, például a Flora margarin esetén már alaposan a pénztárcába kell nyúlnunk, fél kilós csomagolásban 1000 forint alatt már nem lehet kapni (bezzeg a lengyelek, ahol 400-500 forintba kerül margarin.)

Fotó: Lang Róbert/rSomogyi Hírlap

Alkoholos italok

Cikkünk írásakor a Pennyben volt a legolcsóbb a sör, ahol akciósan az Arany Korsót 169 forintért adták, ugyanakkor a jó hír, valamennyi hipermarketben már lehet találni 200 forint alatt is. Aki viszont inkább borosnak tartja magát, annak érdemes a Tescoba ellátogatnia, ahol az általunk kevésbé ismert Rosso Emilia száraz és féledes borát is kipróbálhatja, amelyből egy palack 359 forint.