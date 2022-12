A Figyelő éves rendszerességgel állítja össze karácsonyi kosárát, amely pillanatképet mutat az egyes kiskereskedelmi láncok ünnepi árképzéséről. Idén ez a pillanatkép meglehetősen riasztóra sikerült, és olyan még nem fordult elő, hogy a végösszegeket külön-külön kelljen megmagyarázni, és egy kicsit a boltosok védelmére kelljen kelni.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Elöljáróban

A két diszkontnál 40, illetve 35 százalék körüli árnövekedést találtunk a végösszegben a tavalyihoz képest. Idén a Lidl volt egy kicsit kedvezőbb árfekvésű, tavaly viszont az Aldi „hozta le” jobban a kötelezőket.

A hipermarketeknél egy kosár esetében 40, kettőnél 25 százalékos drágulást tapasztaltunk.

Ezeket a növekedéseket látva és csak a végösszegből következtetve az az érzése támadhat a vásárlónak, hogy a korábbi évekkel szemben idén minden bolt összevissza árazott. A helyzet azonban az, hogy ez koránt sincs így. Ha valaki veszi a fáradságot, és végigböngészi a karácsonyi kosár egyes elemeinek árát, azt tapasztalhatja, hogy a termékek túlnyomó többségénél nagyon erős árképzési verseny alakult ki. Az is pontosan látszik, hogy a márkás termékeket előállító cégek elsődleges csatornája a hipermarketek felülete, itt a márkás termékek sokkal kedvezőbb áron jelennek meg, míg a nem márkás termékek esetében a diszkontok abszolút block busterek. Vagyis aki ma pénzt akar spórolni a saját háztartásának árubeszerzésén, annak mindenképpen érdemes több kereskedelmi lánc kínálatát végigböngésznie, és el kell magában döntenie, milyen alapanyagokat szeretne márkagyártótól vásárolni, és milyen alapanyagnál szeretne kompromisszumos megoldást. Egy-egy jó fogyasztói döntés és utánajárás 15-20 százalékos megtakarítást jelenthet – már ha erre valakinek van energiája, és kialakít egy jól működő beszerzési know how-t.

Miért lett drága a Tesco?

A válasz rém egyszerű. Hiába adott több termék esetében kedvezőbb árajánlatot a versenytársaknál, sőt hiába volt több termék esetében olcsóbb a tavalyi árszintnél is, egyvalamiben szemmel láthatólag tévedett, az pedig a csomagolt dióbél volt, amely 2500-3000 forinttal drágább volt a másik két hipermarket ajánlatánál. Sőt, a többi termék esetében megszerzett árelőnyt a pulykamellfilé is erodálta, ugyanakkor ez az a pont, ahol meg kell védeni a céget.

Online mizéria

Már tavaly is jeleztük a Figyelő-kosárnál, hogy az online megrendelhető termékek nem minden esetben fedik le az egyes lakóhelyhez közeli üzletek kínálatát. Vagyis biztosan találtunk volna a közelben olyan Tescót, ahol az online felkínált dióbél mellett találtunk volna olcsóbbat is, ez bizony nagyban függ az egyes üzletek vezetésétől. A hiperek esetében az Auchan online kosara volt a legolcsóbb, de sajnos egyben el is veszítette a versenyt, ugyanis a 2599 forintért (egyébként december 16-tól, 24-ig) akciósan kínált pulykamellfilét december 20-án nem tudtuk online megrendelni (többen sem), vélhetően vagy lekerült az online rendszerből, vagy egyszerűen nem tudta teljesíteni a cég az igényeket, és elfogyott.

Ez az eset jelzi, hogy az online vásárlás kényelmes ugyan, de egyáltalán nem garancia arra, hogy a kínálat a felületen egyezik a vevő igényével.

Vélhetően egy közeli Auchanban biztosan találtunk volna pulykamellfilét, ahogyan egyébként az egyik diszkontban is, ahol ugyancsak nem volt kiírva az ára, külön kellett utánajárni. (Vagyis pulykamellfronton mutatkozik némi hiányosság.) Ebből a szemszögből nézve a Tesco 4459 forintos ajánlata kedvezőtlen ugyan, de legalább eladott nekünk a termékből.

Hiány

Nem csak az Auchan és a Tesco „szaladt” az ajtófélfának. Dedcember 21-én Tétényben, ahol németes hagyományokat őrizve egymással szemben, egymástól 50 méterre működik egyszerre Aldi és Lidl is, az egyik diszkontban nem kaptunk (semmilyen) tojást. Ez volt az Aldi, ahol nem mellesleg már a márkás szaloncukor is elfogyott, így valójában a két diszkont kosara sem egészen összehasonlítható, mivel a Lidlben még kaptunk Milka 310 grammos terméket, a konkurenciánál viszont már csak az úgynevezett kedvező árú, kimért termék volt, amely 40 százalékkal került kevesebbe.

Az Aldi is a pulykamellen, illetve a mákon csúszott meg. További érdekesség, hogy a Lidlben tavalyhoz képest nem volt fellelhető a Milka alpesi csoki, helyette Tibi volt, az Aldi a minőségi kakaóport márkás termékkel oldotta meg, Pilos teljes tejet sem lehetett nála kapni, már csak a Zselici volt – amely ugyancsak nem saját márka –, és az Aldiban nem a Milli tejszínje volt a preferált termék, hanem valószínűleg a saját márkás. Ha ez élesben megy, a vásárlónak a boltban kell eldöntenie, milyen termékeket milyen termékekkel kell, vagy lehet helyettesítenie, ami gyakran kínos toporgásokhoz vezet.