Többek között a mozik és a blockbusterek is nagyot nyerhetnek azzal, hogy 2023-ban a téli szünet egy héttel tovább tart, és a diákok csupán január 9-én, hétfőn mennek először iskolába az új évben. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még szeptemberben jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus növekedése miatt az őszi szünet helyett inkább a téli lesz hosszabb – azaz január első napjaiban a különböző gyermekeket, diákokat érdeklő programok iránt jóval nagyobb lehet az érdeklődés, mint az elmúlt években bármikor.

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

A Cinema City mozihálózatban január 8-ig kitolják az ünnepek alatt és a hét végén megszokott, hosszabbított nyitvatartást, tehát január 2-án, hétfőn nem kezdenek később a mozik, ahogyan a „hagyományos” hétköznapokon – tudtuk meg Buda Andrea marketing- és PR-igazgatótól.

A szakember elárulta, a karácsonyi és a szilveszteri időszakot követően általában 40-50 százalékkal esik vissza a forgalom, amikor elkezdődik az iskola, ez most egy héttel később következhet be.

Hozzátette, nehéz megjósolni, hogy a meghosszabbított téli szünetben mennyien látogatnak majd el a mozikba, ám az tény, hogy az új Avatar 177 ezer nézőjével minden idők ötödik legjobb magyarországi nyitányát produkálta, és a műsoron több olyan film szerepel, amely érdekelheti a pluszszabadidőt kapó iskolásokat is.

Buda Andrea megjegyezte, nem biztos, hogy a szülők ki tudják venni a szabadságukat január első hetében, ezért számítanak a nagyszülőkkel mozizó gyerekekre is, összességében pedig ünnepi, vagy legalábbis hétvégi látogatottságot remél január első hetében.

Karácsony előtt jelentették be, hogy a nagy érdeklődés miatt december 31. helyett február 28-ig, meghosszabbított nyitvatartással várja a látogatókat a budapesti legokiállítás, a The Art of the Brick. „A közös, minőségi időtöltésre és a művészet új térbe való helyezésére fókuszáló tárlat családok, párok és fiatalok számára is különleges színfoltként jelent meg. A kiállítást idáig több mint százezren látták, reményeink szerint a karácsonyi szezon és a hosszabbítás még legalább feleennyi embert vonz az expóra” – mondta lapunknak Oláh Zsuzsanna, az Event Europe kommunikációs és marketingigazgatója.

Korábban úgy fogalmazott, legalább százezer látogatót várnak a kasszasiker-kiállításra – az úgynevezett blockbusterre –, hiszen a tapasztalatok szerint a családok a növekvő energiaárak és infláció láttán előbb mondanak le a külföldi utazásokról, mint egy hasonló programról. Az ilyen események költségvetése 80-100 millió forint körül mozog, és bár a belépők nem olcsók egy átlag magyar család számára – mivel a színházjegyek árának alját súrolják –, ám cserébe egész délutános kikapcsolódást biztosítanak, így Oláh Zsuzsanna szerint – a hozzáadott értéket figyelembe véve – ár-érték arányban mégsem drágák.