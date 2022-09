Mindenki látja, hogy Európa egyedülállóan nehéz helyzetben van, ugrásszerűen megnőttek az energiaárak, a cégek és a családok szankciós felárat kénytelenek fizetni - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A tárcavezető hozzátette, továbbra is támogatják a lakosságot, átlagosan 181 ezer forintos támogatást adnak minden háztartásnak. Szerinte ekkora támogatási program sehol Európában nem áll rendelkezésre.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Brüsszelben azt ígérték, hogy jobban fájnak a szankciók a háborút kirobbantó országnak, nem azoknak, akik elfogadták.

- mondta a tárcavezető. Szerinte pont az ellenkezője igaz, ma mi fizetjük a háború árát, mi pénzeljük Oroszországot. Sőt nem hozta közelebb a háború végét.

Ezért a magyar kormány döntött a nemzeti konzultáció elindításáról, hogy elmondhassák az emberek a véleményüket.

A következő napokban bemutatják a kérdéseket, a lebonyolítás a szokásos módon, papír alapon és online formában történik. A miniszter szerint egész Európában vita folyik a szankciókról. Európa rendkívül nehéz helyzetbe került, ebben a versenyben szerinte az EU le fog szakadni.

A kormány döntött arról, hogy a téli szünet hosszabb, december 22-jól január 9-ig fog tartani. Kormányzati igazgatási szünetet rendelnek el, kötelezően ki kell venniük a szabadságot a dolgozóknak.

A megyei jogú városokkal tárgyaltak, ebből kiderült, hogy idén az önkormányzatok még ki tudják gazdálkodni a plusz költségeket, viszont jövőre jelentős spórolásra lesz szükség. Ezért Balla Györgyöt kérték fel miniszteri biztoskánt, hogy koordinálja a tárgyalásokat.

Pánikkeltés az államcsőddel riogatás

A kormányzati kifizetési stopról elmondta, hogy Magyarország elkötelezett a költségvetési hiány tartása mellett, még ebben a nehéz helyzetben is. Hangsúlyozta, nincs fizetési problémája az országnak.

Mindent megteszünk, hogy a hiányt 4,9 százalékon tudjuk tartani

- szögezte le. Szerinte pánikkeltőek azok a kijelentések, amelyek államcsőddel riogatnak.

Ki kell vizsgálni az Északi Áramlat felrobbantását

Különböző vélemények hangzottak el, de ki kell vizsgálni - mondta a tárcavezető az Északi Áramlat felrobbantásáról, ami szerinte súlyos következményekkel járhat. Európa energiaellátása ugyanis Oroszország nélkül nagyon nehezen biztosítható, ami az olajra és a gázra is igaz. Szerinte Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított, a tárolóink feltöltöttsége 72 százalékon áll.

Magyarországon a gazdaság működtetéséhez szükséges energiahordozók rendelkezésre állnak

- hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A következő hetekben pontosítják a nemzeti konzultáció kérdéseit

Október 15-től véglegesítik a nemzeti konzultáció kérdéseit, ezt követően heteken belül a háztartásokba kerülhetnek- mondta.

Az energetikai szankciókra nemet mond a kormány

Magyarország nem fogja támogatni az energetikai szankciókat - szögezte le a tárcavezető arra az újságírói kérdésre, hogy a 8. szankciós csomagot készül elfogadtatni az Európa Bizottság.

Nincsen gazdasági oka a forint gyengülésének

Ha a dollár gyengül az euróval szemben, akkor a forint is gyengül, most is ezt látjuk - mondta arra a kérdésre, hogy miért gyengül a hazai fizetőeszköz. Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság alapjai stabilak, szerinte gazdasági okai nincsenek a forint gyengülésének.

Nem gondolkodik a kormány 4 napos munkahétben

A minisztériumokban 18 fok van továbbra is, ezt minden miniszter elrendelte. Az egyetemeken is jelentős spórolás van, ugyanakkor nem gondolkodnak négy napos munkahétben. Szerinte ez különösen fontos a covid után. A miniszter saját maga is odafigyelni arra, hogy mennyi energiát használ fel.

Van ahol nincs elég fa, november közepére mindenkinek fához kell jutnia

Az Agrárminisztérium vállalata, hogy hatósági áron 10 köbméter fát biztosít, úgy látja, van ahol problémát jelent, példaként említette a Pilis Parkerdőt. November közepéig mindenkinek hozzá kell jutnia a fához a miniszter szerint.

Jól haladnak a tárgyalások az EU-val

Tárgyal a kormány a nekünk járó uniós pénzekről, ezek szerinte jól állnak. A megfelelő törvényjavaslatokat benyújtották a parlamenthez. Az RFF hitelrészéből zöld beruházásokat finanszíroznának, és a kormányfő arról beszélt, hogy ezen részt tudná az ország máshonnan finanszírozni.

Nem a jó szándék hiányzik a pedagógusok béremeléséhez

Gulyás Gergely szerint a tanárok kis része vett részt a különféle sztrájkokban. Hangsúlyozta, hogy a jogszerű tiltakozás garantált, a sztrájklehetőség biztosított, míg Németországban nem lehet a tanároknak sztrájkolni. Szeretnénk, hogy a pedagógusok jobban keressenek, de itt van a gazdasági válság - mondta a miniszter a tanárok követeléseiről. Szerinte azok az igények amelyek korábban teljesíthetőnek tűntek, azok most teljesíthetetlenek. De ennek ellenére igyekeznek többet biztosítani a pedagógusoknak. Nem a jó szándék hiányzik - magyarázta a tárcavezető.

Külföldi pénzek a magyar választási kampányban

Külföldről nem lehet elfogadni támogatást választási kampányban, ez 1990 óta így van - mondta a tárcavezető. A hatályos törvények alapján jogellenes lehetett szerinte.

Korrekt tárgyalásokra készül a kormány az önkormányzatokkal

Az államnak is segítenie kell, de az önkormányzatok helyzete nagyon eltérő a miniszter szerint. Nagy olyan amely nem tud mit hozzátenni, de van olyan, amely segítség nélkül is megoldja. Ezért a kormány egyenként tárgyal a települések vezetőivel, ez így történt a covid idején. Korrekt tárgyalásokra készülünk - mondta a tárcavezető. A TIM és a BM képviselői is jelen lesznek ezeken a tárgyalásokon. De hangsúlyozta, hogy a rezsivédelmi alapba egy meghatározott összeg érkezik, itt pedig első a lakosság, majd utána jönnek a cégek, illetve az önkormányzatok. Fontos az is, hogy a munkanélküliség ne térjen vissza, ezért is kell támogatni a vállalkozásokat.

"Minden uszodát nem tudunk fenntartani"

Minden uszodát nem tudunk fenntartani - jelezte a miniszter. Így például lehet mérlegelni, ha két uszoda közel van egymáshoz, vagy, hogy verseny és tömegsportra alkalmas-e az adott létesítmény.