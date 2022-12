Kiterjeszti a kormány a kamatstopot a szabad felhasználású Diákhitelt 1-re is, így az változatlanul 4,99 százalékos kamattal lesz elérhető 2023 januárjától – jelentette be kedd reggel Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető jelezte, hogy a Képzési Hitel és a Diákhitel 2 továbbra is kamatmentesen lesz elérhető a felsőoktatásban tanulóknak.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hozzátette: a kormány a drasztikusan megromlott kamatkörnyezet miatt megvizsgálta a diákhitelek helyzetét, amelyet már közel 500 ezren vettek igénybe és mintegy 250 ezer diploma megszerzéséhez járult hozzá.

Megállapítottuk, hogy amennyiben a kormány nem intézkedik, úgy a szabadon felhasználható Diákhitel 1 kamatát a duplájára, több mint 10 százalékra kellene felemelni

– fogalmazott a miniszter, aki szerint ezzel több mint 100 ezren kerülhettek volna tehát nehéz helyzetbe. „A magyar kormány nem hagyhatta, hogy az elhibázott szankciók árát a diákok, hallgatók fizessék meg, magyar fiatalok ezrei essenek el a továbbtanulás lehetőségétől”, fogalmazott a tárcavezető.