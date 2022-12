Az Európai Bizottsággal (EB) történt másfél évnyi egyeztetés után, szerdán Magyarország eljutott odáig, hogy az EB olyan határozatot hozott, miszerint az ország helyreállítási tervét elfogadásra javasolja az uniós pénzügyminiszterek tanácsának – mutatott rá Latorcai Csaba a Polgári Vállalkozók Egyesülete a Dunakanyarért rendezvényén. Az államtitkár hozzátette, hogy hazánknál egyik uniós tagállam sem kapott jobb minősítést a helyreállítási tervére. „A beadvány kiváló minősítést kapott” – fogalmazott.

Az államtitkár elmondta: a következő hétéves területfejlesztési időszak fókuszában annak kell állnia, hogy az ország többi térsége is olyan jól teljesítsen, mint a Közép-magyarországi régió. Hozzátette, hogy Pest megye az uniós átlag másfélszeresét hozta gazdaságilag, tehát jól teljesített, de a térségen belül szükség van további fejlesztésekre, kiegyenlítésekre. Makroszinten ugyan Pest megye szép eredményeket mutatott fel, de a belső egyenetlenségeket az elkövetkező hétéves fejlesztési időszakban szeretné a kormány felszámolni – mondta Latorcai Csaba.

Kitért arra is: az új területfejlesztési politika lényege, hogy együtt gondolkodik a kormány a helyiekkel, ezért a következő terület- és gazdaságfejlesztési időszak főbb prioritásait a helyi konzultációk alapján kívánják meghatározni. Hozzátette: a főbb fejlesztési célterület a zöldenergia, az informatika és a digitalizáció lesz.

„Napokon belül remélhetőleg aláírásra kerül a partnerségi megállapodás is, az operatív programjaink is jóváhagyásra kerülnek, és a jövő év első negyedévének végére a konkrét források is megérkezhetnek Magyarországra” – fűzte hozzá.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára, aki egyben a térség Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, azt mondta: „Olyan támogatásokat szeretne a kormány megvalósítani, amelyek elősegítik, hogy, ahogyan már az előző válságból is a leggyorsabban kerültünk ki, ez most is így legyen.”

Hozzátette, hogy élesen látszik a különbség az uniós tagállamok többségének gazdaságpolitikája és a magyar gazdaságpolitika között: míg a tagállamok többsége adót emelt, Magyarország adót csökkentett. Az államtitkár leszögezte: „Ha a vállalkozóknak segítünk, a munkavállalóknak segítünk.”