A napokban járta körbe a magyar sajtót a hír, a mely szerint a Neoton Família énekesnője, Pál Éva nehéz éveket tudhat maga mögött. Bár a negyvenegymilliós devizahitelétől már megszabadult, és nem maradt fedél nélkül sem, azonban egy korábbi adósság élete végéig terheli a nyugdíját.

Alacsony nyugdíjból vegetálnak ismert magyar zenészek.

Fotó: Oláh Csaba / Blikk

A Bors cikkében azt is megírta, hogy az énekesnő 28 500 forint nyugdíjat kap kézhez. Ez a ránézésre is alacsony összeg jelenleg a nyugdíjminimum Magyarországon. Bár arról, hogy hányan részesülnek nyugdíjminimumban hazánkban, nem közölnek statisztikákat, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint

2022-ben 56 496-an kaptak 40 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat Magyarországon.

A hírességek körében nem egyedi, hogy nyugdíjuk nem számít túl magasnak. Évekkel ezelőtt Korda György számolt be arról, hogy a minimális összegű nyugdíjat kapja. Bár azóta nem osztott meg friss információt ezzel kapcsolatban, minden bizonnyal nem nőtt számottevően tovább a járuléka.

2020 végén Zalatnay Sarolta nyilatkozott a Blikknek arról, hogy csupán 63 ezer forintot kap kézhez. Az énekesnő szerint a lánya támogatására szorul a mindennapi megélhetéshez.

Öt évvel ezelőtt Nagy Feró számolt be az alacsony nyugdíjáról. Akkor 42 600 forint érkezett a számlájára. A zenész elmondta, hogy nem panaszkodik, mivel a rendszeres fellépései miatt bőven van egyéb bevétele is, így a megélhetése nincs veszélyben.

Több magyar zenész öregkorában is rendszeresen koncertezik.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy más idősebb zenészek is hasonló ellátásban részesülhetnek, akik esetleg már nem tudnak vagy nem akarnak öregkorukban is a színpadon állni. Bár azóta a nyugdíjemelések hatására minden bizonnyal nagyobb összeg érkezik a nemzet csótányának számlájára, a koncertezéssel sem hagyott fel, így továbbra is vannak egyéb bevételei.

Bangó Margit korábban szintén úgy nyilatkozott, hogy az az összeg, amelyet nyugdíjként kap, csak egy-két számla befizetésére elegendő. Az énekesnő szintén rendszeresen lép fel.

Pozitívabb példa Mucsi Zoltán helyzete. A színész a Blikknek adott interjúban arról beszélt, hogy jóval alacsonyabb nyugdíjra számított, mint amennyit kap, ez nagy megkönnyebbülés lett számára.