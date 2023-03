Angol és olasz szavak játékából – étel, most – született meg a Foodora, amely a magyar piacon két éve bevezetett Foodpandát váltja le – jelentette be Redeczky Zoltán, a Foodpanda magyarországi ügyvezető igazgatója, hozzátéve, Magyarországon, Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában is egyszerre, május 1-jétől cseréli le a nevét a cég, míg Svédországban, Norvégiában, Finnországban, valamint Dániában csak arculatot frissít.

Foodora lesz a Foodpandával

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az 1999-ben alapított Netpincért 2016-ban vásárolta meg a német Delivery Hero, a világ vezető, 70 országban jelen lévő gyorskereskedelmi vállalata, a magyar cég pedig két éve váltott Foodpandára, és most ismét nevet cserél. A márkanévváltás nem érinti a működési feltételeket és a tulajdonosi hátteret sem – hangzott el a keddi budapesti tájékoztatón.

A Foodpanda mától használja a Foodora nevet is, de az applikációk csak április közepén frissülnek, és

május elsejétől állnak át teljesen az új névre, aminek hírét Magyarország idei legnagyobb reklámkampányával juttatják el a fogyasztók tömegeihez

– hangzott el.

A márkanévváltást befektetésnek tekintik, hiszen akkor költenek erre, amikor mások fékeznek.

Radeczky Zoltán a Világgazdaságnak elmondta, a megrendelőik nem vásárolnak kevesebbet, az átlagos kosárérték öt-hatezer forint körül van.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Bevezetik az alacsony havidíjas előfizetéses szolgáltatást is, amely már havi két megrendelés után megéri az ügyfeleknek, és a cég az úgynevezett zsebszupermarket-élményt adó egyéb árucikkek házhozszállítási üzletágára is ráerősít.

A Világgazdaság kérdésére Radeczky Zoltán elmondta,

a megrendeléseik kosárértéke átlagosan 5-6 ezer forint, ebből is kitűnik, hogy a szerződött éttermek nem hárították át a teljes költségnövekedést, a 40 százalék feletti élelmiszer-inflációval szemben ugyanis 20-25 százalékkal emelték áraikat.

Mindemellett az is látszik, hogy a megrendelőik nem vásárolnak kevesebbet, a rendelési érték 20-25 százalékkal nőtt, bár az előfordulhat, hogy vannak, akik ritkábban igénylik ezt a szolgáltatást.

A házhozszállítási díjak megugrottak, az egy évvel ezelőtti 200-300 forintról 800-900 forintra.

Fotó: Mike Dotta

A házhozszállítási díjak viszont megugrottak, az egy évvel ezelőtti 200-300 forintról 800-900 forintra, ami a katát elhagyó futárok díjának és az energiaáraknak a drasztikus emelkedését tükrözi, azonban a Foodpanda mindent a futárok zsebébe tesz vissza, nincs haszna az áremelésből – válaszolta kérdésekre Radeczky Zoltán.