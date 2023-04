A múlt évben is dinamikusan nőtt a bankkártyás készpénzbefizetési forgalom Magyarországon: 2022 utolsó negyedévében az ilyen tranzakciók értéke már megközelítette a 704 milliárd forintot, ami több mint negyedével haladja meg az egy évvel korábbit – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataiból.

Fotó: Dodo Ferenc / Kelet-Magyarország

A jegybank statisztikái szerint a befizetési tranzakciók számában is tetemes – éves alapon közel 20 százalékos – emelkedés történt az utolsó negyedévben, így a műveletek száma megközelítette a 3,06 milliót.

A készpénzbefizetési műveletek számának és értékének gyors növekedéséhez több tényező is hozzájárul.

Az egyik, hogy az ügyfelek egyre nagyobb része igyekszik minimálisra szorítani a bankfióki látogatásainak számát, így a pénztári tranzakciók helyett inkább választja az ATM-es befizetést.

Ez a tendencia a koronavírus-járvány alatt ráadásul tovább erősödött, hiszen mindenki arra törekedett, hogy minél jobban visszaszorítsa a személyes kontaktust igénylő ügyintézést, ami értelemszerűen a bankfiókok látogatását is érinthette. A másik fontos körülmény, hogy a bankok hálózatában folyamatosan emelkedik a készpénz befizetésére alkalmas – és az azonnali jóváírást is lehetővé tevő – ATM-ek száma.

Az ATM-es készpénzbefizetések népszerűségének növekedésére mutatott rá mai közleményében az OTP Bank is, emlékeztetve arra, hogy

az MNB adatai szerint 2022-ben közel 11 millió befizetés történt a bankautomatákon keresztül, több mint 2,5 ezermilliárd forint értékben.

A tavalyi ATM-befizetési adatok a 2021-es évhez képest darabszámban mintegy 22 százalékkal, értékben pedig 25 százalékkal növekedtek. Az ATM-es befizetések lassú térnyerését az is mutatja – emelték ki a hitelintézetnél –, hogy 2022-ben a pénztári befizetések száma 5 százalékkal csökkent. A tavalyi évben összesen több mint 11 millió pénztári befizetést regisztráltak a Magyar Nemzeti Bankban, amihez már közelít az ATM-eken keresztül megvalósult befizetések darabszáma.

Ezzel szemben az automatákon keresztüli befizetések összértéke mindössze negyede a pénztári befizetésekének, amiből arra lehet következtetni, hogy nagyobb összegeket továbbra is a pénztárakban szeretnek befizetni az emberek, nem pedig automatákon keresztül

– hívták fel a figyelmet az OTP Bank szakértői.

A befizetések gyors térnyerése mellett a készpénz bankkártyás felvételénél is meghatározó szerep jut az automatáknak: bár a belföldi és külföldi tranzakciók száma éves alapon 1 százalékkal – nagyjából 23,3 millióra – csökkent az utolsó negyedévben, ám az értékük eközben 7,6 százalékkal, 2504,3 milliárd forintra nőtt. Ez arra utal, hogy a hazai kártyabirtokosok egyre tudatosabban megtervezik a készpénzfelvételi tranzakcióikat is, hiszen az egy műveletre jutó átlagos összeg egyre nő.

A jegybank adatai szerint ugyanakkor tavaly régen látott szintre,

kicsivel 4700 fölé csökkent az itthon működő ATM-ek száma: ez 2021 végéhez képest 4,3 százalékos (hozzávetőleg 200 darabos) zsugorodás.

Figyelemre méltó azonban, hogy a bitcoinautomaták száma folyamatosan emelkedik Magyarországon. A Binance kriptotőzsde napokban tett bejelentése szerint itthon már 46 bitcoinautomata található, összesen tíz városban. Az első eszközt kilenc évvel ezelőtt üzemelték be a fővárosban (most 34-nél jár a budapesti ATM-ek száma), és egyre több üzlet, szolgáltató jelenti be azt, hogy elfogadja a virtuális valutát. Balogh Dávid, a Binance magyarországi marketing & community managere szerint a rendszer egyszerűen működik: az automatába papírpénzt lehet tenni, ami kriptovalutára váltja az összeget. Az ATM monitorján kivetített QR-kód beolvasásával az elektronikus pénz egy virtuális pénztárcába tölthető, innen lehet az összeget vásárlásra fordítani.