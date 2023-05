Fele ennyi idő alatt is elkészülhetett volna Pontosan 2023 napra volt szükség ahhoz, hogy felújítsák a M3 metró teljes vonalát. Aki szereti a számmisztikát, az talán örül ennek, tekintve, hogy a beruházás befejezése 2023-ban lesz. Aki viszont napi szinten használja (vagy használta volna) a 3-as metrót – és ők nincsenek kevesen, hiszen normál üzemmenetben napi félmilliónál is többen utaznak a kék metrón –, már biztosan nem örül annak, hogy a munkálatok 67 hónapon, vagyis több mint öt és fél éven át tartottak. Az első kapavágás 2017. november 6-án volt, a beruházás végső átadása pedig 2023. május 22-én, hétfőn esedékes. A BKK által kidolgozott 2014-es kezdeti koncepció szerint 38 hónap alatt végezni lehetett volna a projekttel. Igaz, akkor abból indultak ki, hogy az északi és déli szakasz egyszerre, egy időben újul meg. Ezt végül el kellett vetni, mivel a metró buszokkal való pótlását nem lehetett megoldani. Így végül időben elkülönülten, három szakaszra bontva ment végbe az M3-as metró rekonstrukciója. Csakhogy amikor már tudták a háromszakaszos megoldást, és ennek megfelelően indították el 2017-ben a munkákat, azt ígérték, hogy 55 hónap múlva elkészülnek. Ez 2022 júniusában futott ki, és mint tudjuk, addig messze nem fejeződött be a beruházás.