Jelentős növekedési potenciállal rendelkezik a logisztikai szektor, ezért adta magát, hogy legyen egy logisztikaipark-definíció is Magyarországon – jelentette ki Fábián Gergely iparpolitikáért felelős államtitkár egy háttérbeszélgetésen, aki szerint ennek több gyakorlati előnye is lehet, egyszerűbb építkezés mellett a különböző pályázatokon történő indulást is megkönnyítheti.

Fotó: Kallus György / VG

A közúti fuvarozásnál vannak problémák

– ismerte el az államtitkár, hozzátéve, emiatt folyamatosan egyeztetnek az érdekképviseletekkel, múlt pénteken nagyobb körű szakmai egyeztetést tartottak, mivel igyekeznek figyelembe venni az ágazat érdekeit is. A régiós országokhoz képest alacsonyabb a szállítmányozás súlya, ezért látnak még teret a növekedésben, ami becslések szerint akár két szemjegyű is lehet.

Nagy Ádám iparügyekért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett, hogy egy április 28-án megjelent kormányrendelet tartalmazza az ipari parkok eddigi szabályozását, és új elemként megjelentek a logisztikai parkok.

Az adott parkban legalább 60 százalékban logisztikai tevékenységet kell folytatni, ezt az éves nettó árbevételhez kötik,

három kategóriába sorolva:

Alap logisztikai park: 3 hektár területű, 3000 négyzetméter fedett raktárterület.

Regionális logisztikai park: minimum 5 hektár területű, legalább két szállítási ágazathoz van közük a létesítményeknek.

Intermodális logisztikai park: adott helyszínen legalább két ágazatban kell összekapcsolódnia, legyen az közúti, vasúti, vízi vagy légi árufuvarozás.

Nagy Ádám elmondta, hogy logisztikai és ipari tanács működik a jövőben, ha valaki logisztikai parkot szeretne működtetni, akkor kérelmet nyújt be a minisztériumhoz, amiről a tanács dönt az államtitkár javaslatára. Ha bármit módosítana, azt is a tanács bírálja el. Jelezte, hogy már most is vannak logisztikai parkként működő helyszínek, nekik 2024. december 24-ig van lehetőségük arra, hogy megszerezzék ezt a jogcímet.

Nagyságrendileg az ipari parkokhoz hasonló méretű, mintegy 200 logisztikai parkra számítanak a jövőben.