Az emberek nem mindent egy helyen vásárolnak meg, így a kötelező akciózás segíteni fogja az élelmiszer-infláció csökkentését – ezzel indokolta az Index tudósítása szerint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter mai parlamenti meghallgatásán, hogy miért döntött úgy a kormány, hogy heti akciókra kötelezi a nagy élelmiszerláncokat.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság (archív)

A tárcavezető az infláció kapcsán úgy fogalmazott, hogy jelenleg 22 százalékon áll, és

jó lenne ha gyorsabban csökkenne.

Az élelmiszer-infláció szerinte ragadós, monetáris politikai eszközökkel nem csökkenthető, ezért a kormánynak be kellett avatkoznia. A miniszter hangsúlyozta, a legfontosabb feladat rövid távon a recesszió elkerülése és az infláció letörése, „az év végére 10 százalék alatt kell lennie a drágulásnak”. Azt megjegyezte, hogy az idei év első negyedévében ismét negatív lehet a GDP-adat, ám az előrejelzése szerint ez majd fokozatosan visszaáll, konszolidálódik.

Nagy Márton jelezte, hogy a következő hetekben dönt a kormány a kamatstop meghosszabbításáról.

Kiemelte azt is, hogy a kormány gyorsan cselekedett, amikor és a Széchenyi-kártya program mellett elindította a Baross Gábor hitelprogramot is. A tárcavezető szerint ez utóbbi és a kamatstopok hiányában Magyarország már recesszióközeli állapotban lenne. „Ez a két intézkedés 1,5-2 százalékos növekedést eredményezett” – húzta alá.

Már a nyáron elkészülhet a jövő évi költségvetés

Nagy Márton már az ATV-nek beszélt arról, hogy a 2024-es költségvetés számait „a kormány a következő napokban, hetekben véglegesíti”. A csatorna munkatársának kérdésére, hogy indokolt-e, hogy a parlament tavaszi ülésszakán nyújtsa be a kormány a jövő évi büdzsét, azt mondta „a kormánynak szándéka, hogy most is benyújtja a 24-es költségvetést”, de jelezte, hogy erről Varga Mihály pénzügyminiszter fog bővebb tájékoztatást adni.