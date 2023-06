Bővítené a debreceni Fórum bevásárlóközpontot a tulajdonosa. A Dexium Ingatlanfejlesztő Kft. és a Fórum Bevásárlóközpont Zrt. a bővítés miatt ingatlancserére vonatkozó ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, írja dehir.hu.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A polgármester által jegyzett előterjesztésből az derül ki, hogy a bővítés elsődleges irányát a bevásárlóközponthoz integrálható, az önkormányzat és a Cívis Ház Zrt. tulajdonában álló Csapó utca 21–27. szám alatti ingatlanok jelentenék.

A két épület között át lehet majd járni az utcaszinten, de a tervek szerint egy gyaloghíddal is összekötnék a Fórum I-et és a Fórum II-öt.

A fejlesztés megkezdése érdekében már tavaly októberben a Debrecen közgyűlése módosította a Helyi Építési Szabályzat több elemét is, Gábor István főépítész akkor azt mondta, hogy a terepszint egy alatti átkötés is biztosítja majd az átjárhatóságot a két épületrész között, azaz elképzelhető, hogy a bevásárlóközpont föld alatti szintjeit összekötik a Csapó utca utca szintje alatt is.

A mostani előterjesztés szerint a csereingatlanok piaci forgalmi értéke közötti különbözet több mint egymillió 910 ezer forint, ugyanakkor a Dexium Kft. és a Fórum Bevásárlóközpont Zrt. az értékkülönbözet részükre történő megfizetésétől eltekintenek, így a szóban forgó ingatlanok és ingatlanrészek tekintetében a csereértéket – egyenértéken – több mint 920,5 millió forintban állapítanák meg. Az ingatlanok átruházásáról jövő csütörtöki ülésén dönt a városi közgyűlés. A jogszabály szerint ha a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke a 25 millió forintot meghaladja, az illetékes vármegyei kormányhivatal dönt a csereügylet jóváhagyásáról.

A Fórumot 2008-ban nyitották meg, ez a város és a régió egyik legnagyobb bevásárlóközpontja. Három szinten 120 üzlettel és nyolcszáz parkolóval bír. Az épületében alakították ki Debrecen új színházát, a Csokonai Fórumot.