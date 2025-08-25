Forr a levegő az Intel részvényei körül, alaposan felpörgette a papírt Trumpék terve

Az Intel részvényeinek árfolyama jelentős emelkedésbe kezdett, miután kiderült, a Trump-kormányzat tárgyalásokat folytat arról, hogy az amerikai állam részesedést szerezzen a vállalatban, így támogatva a vállalat azon törekvéseit, hogy bővítse gyártókapacitását az Egyesült Államokban. Az összkép ugyanakkor összetett, számos kihívással és lehetőséggel, amelyek alapján érdemes figyelemmel követni az Intel jövőjét – emelték ki az XTB befektetési alkalmazás elemzői.
A szakértők elmondták, az amerikai iparpolitikában egy merőben új modell bontakozik ki – hasonló állami beavatkozásra a 2008-as GM–Chrysler-mentőcsomag óta nem volt példa. Az Intel jól ismert erős pozíciójáról az amerikai piacon, és a belföldön koncentrált beszállítói láncokról, a megállapodás célja pedig az Intel ohiói gyárközpontjának támogatása lenne, a tárgyalások bizalmas jellegére hivatkozó források szerint.
A vállalat azt korábban már bejelentette, hogy ezt a helyszínt
a világ legnagyobb félvezetőgyártó üzemévé kívánja tenni, de a projekt többször is késedelmet szenvedett.
A befektetők pedig egyértelműen pozitívan fogadták a hírt, az Intel részvényárfolyama több mint 21 százalékkal emelkedett, és elérte a márciusi, 26 dolláros csúcsot. Ezt követően azonban technikai korrekció következett, amely visszanyomta az árfolyamot a 23 dolláros támaszszint közelébe – emelték ki a szakértők.
A szakértők azonban mindennek ellenére is óvatosan tekintenek az Intel jövőjére. Bár a 10 százalékos állami részesedés és a jelentős támogatások akár több milliárd dolláros, azonnali likviditást és finanszírozási stabilitást hozhatnának, és ezzel tetemes befektetői értékajánlatnak tekinthetők, az Intel fő kihívásai mélyebben gyökereznek.
A cég ugyanis:
Az XTB elemzői emlékeztetnek, az állami támogatás jelentős segítséget nyújthat az Intel likviditásának és beruházásainak finanszírozásában,
de önmagában nem garantálja, hogy a vállalat visszanyeri korábbi vezető szerepét a félvezetőpiacon.
A fent említett okok miatt a szakértők óvatosan tekintenek az Intel jövőjére: bár az állami támogatás rövid távon élénkítheti a részvényárfolyamot, a hosszú távú sikerhez komplexebb, átfogó stratégiai és technológiai fejlesztések szükségesek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.