Kormánydöntés: megváltozik az autópálya-matricák ára Magyarországon, egy hét maradt hátra – sok helyen jóval olcsóbb lesz, de nem mindenki fog örülni

A magyarországi autópályákon az autópálya-matrica online vásárlásakor szeptember 1-jétől eltörlik a korábban felszámított kényelmi díjat. Ez azt jelenti, hogy az online matricavásárlás díja egységes lesz, így nem kell pluszköltséget fizetni.

Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica-vásárláskor / Fotó: AFP

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) számításai szerint éves szinten 2 milliárd forintot spórolhatnak az emberek a lépéssel. Magyarországon éves szinten 5 millió autópálya-matricát értékesítenek online, átlagosan 400 forintos kényelmi díjjal. Egyes csatornákon eddig is díjmentes volt a matricavásárlás, például a benzinkutakon, de az elektronikus csatornának volt a legmagasabb részaránya, 60 százalék körül.

Az EM infokommunikációért felelős államtitkára, Solymár Károly Balázs ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a rejtett költségek a legveszélyesebbek, mivel változó kényelmi díjjal dolgoznak a szolgáltatók. Úgy véli, hogy a rendszer a kényelmi díjak nélkül is fenntartható lesz. A kormány szerint a döntés a piac átrendeződéséhez, tisztításához is hozzá fog járulni, miközben a vásárlók szintén jól járnak.

Solymár Károly Balázs szerint vannak szolgáltatók, akik 20 digitális szolgáltatást is nyújtanak egy alkalmazáson belül, és ha elesnek ettől a kényelmi díjtól, az nem lesz olyan nagy baj, hiszen nekik a felhasználószám a lényeg. Azok viszont ki fognak hullani a piacról, akik annak érdekében indítottak egy applikációt, hogy kizárólag matricát értékesítsenek 1000-2000 forint pluszköltségért.

Fontos kiemelni, hogy jelenleg 35 platformon lehet vásárolni e-matricát mobiltelefonon.

Lázár János júliusban azt írta, hogy a lépésnek köszönhetően szeptembertől olcsóbb lesz az autópálya-használat. Lázár akkor leszögezte: a kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók kénye-kedve határozta meg, hogy 400 forinttól akár több ezer forintig pluszban ráterheljenek az autópálya-matrica hivatalos árára.

Máshol is eltörölhetik a kényelmi díjat

Solymár Károly Balázs júliusban felhívta a figyelmet arra, hogy több szolgáltatásnál is eltörölnék a kényelmi díjat, például a parkolásnál, és jelenleg azt vizsgálják, hogy milyen módon lehetne csökkenteni a díjakat, akár szakaszosan átalakítani az egész rendszert, hiszen, mint mondta, a kényelmi díj ma már nem állja meg a helyét, mivel a digitális csatorna az elsődleges.