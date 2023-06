A Magyar multi program támogatásával épül a Build IT Mérnökiroda Kft. évente száz ház összeszerelésére alkalmas modulházgyára a Pest vármegyei Sóskúton, melyet jövőre adhatnak át. A 3,112 milliárd forintból megvalósuló beruházás több mint 1,556 milliárd forint támogatást nyert a pályázaton a közlemény szerint, melyből az is kiderül, hogy a Build IT Mérnökiroda a ModulWood Zrt.-vel fejleszti a moduláris készház-technológiát.

Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint a helyszínre szállított épületelemeket körülbelül tíz nap alatt rakják össe autódaruval, így a lehető leggyorsabban képesek jó minőségű lakóépületeket átadni. A beruházás mellett szólnak a növekvő megrendelői igények, belföldön elsősorban a fiatal, tehetősebb vásárlókból kerülhet ki a cég célközönsége. Azonban

a magyar piac egyelőre még szűk, mivel évente mindössze 2000-2200 készház épül, miközben Csehországban körülbelül 3500, Ausztriában 5000 darab.

Ezért első körben inkább külföldről várható nagyobb érdeklődés, emellett a modulházak akár árvíz vagy háború utáni újjáépítésekben is hasznosak lehetnek. Ám a gyártó a hazai piac fejlődésében is bízik, számításai szerint öt éven belül a készházak tehetik ki a családi házas építkezések akár 30-40 százalékát, amiből a Build IT 4-5 százalékot tervez kihasítani.

A budapesti cég a beszámolója szerint 2021-ben több mint 3,1 milliárd forint, 2022-ben majdnem 7,5 milliárd forint forgalommal zárt. Éves nyeresége 423,4 millió forintról 425,5 millió forintra nőtt.