Különböző médiumok újságírói vették "össztűz" alá Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját.

Fotó: Gyurkovits Tamas

Arra a kérdésre, hogy beszélhetünk-e ma még energiaválságról, Hernádi Zsolt elmondta: az a kőolajellátás-biztonsági kockázat, ami a COVID után keletkezett, többé-kevésbé megmaradt, ennek „betett” az orosz-ukrán háború, aminek fordulópontja az Északi Áramlat 2 felrobbantása volt. Az árak ugyanakkor már lejjebb mentek, és nyersanyagellátási probléma sem alakult ki. Kiemelte: ez az enyhe tél és a csökkenő fogyasztás miatt volt, ráadásul nemcsak itthon, hanem Európában is jócskán, 22 százalékkal csökkent a fogyasztás.



Felhívta a figyelmet, hogy már 2015-ben a krími helyzetet látva érezték, hogy „kemény balhé jöhet”, ezért fontos beruházásokba kezdett a Mol. Ennek eredményeképpen ha ma leállna a kőolajszállítás Oroszország irányából, a cég akkor is tudna kőolajat importálni az Adriai-tenger felől. Itt megjegyezte, a horvátok a tranzitdíjat az ötszörösére emelték, ami szerinte erős visszaélés és nem érti, az unió miért nem tesz semmit ez ellen.

Úgy gondolja, nem jó az Oroszországgal szembeni nyugati szankciós rendszer, a „mi okosak vagyunk, ők hülyék” politika nem működik, mert kiderült: az oroszok is okosak, átcsoportosították az ellátási útvonalat, így az orosz kőolajexport átirányult Kínába és Indiába. Hangsúlyozta, Oroszországot szankciókkal nem lehet térdre kényszeríteni, ez sokadszor is kiderült. Az orosz agresszió megbocsáthatatlan, de a minszki egyezmények betartását mindkét félnek be kellett volna tartania – jegyezte meg.

Egy német cikkre reagálva hangsúlyozta, magyar oldalról az ukránok a 6 százaléknyi a dízelt vittek be, míg például a lengyelek és a románok jóval nagyobb mennyiséget adtak el nekik.



A 35 évre megkapott hulladékszállítási koncesszióról szólva kiemelte: azok, akik korábban vitték a feladatot, nem teljesítették feladatukat, így nem tartja jogosnak a tiltakozásukat. Nem aggódik a versenyhiány miatt sem, hiszen nincs mese, az Unió elvárásait kell teljesíteni, hogy a hulladékot rendesen újra tudják hasznosítani. Ez a Mol-nak jó üzlet is lehet, hiszen a hulladék a cég tulajdonában lesz, amit majd ők is tudnak értékesíteni. Hangsúlyozta:

egy uniós előírás miatt a föld alá temetett hulladék arányát, amely ma 51 százalék, 10 százalékra kell csökkenteni.

Emiatt többek között új típusú szemétválogatókat fognak építeni. A fémhulladék-kereskedők tiltakozásával kapcsolatban Hernádi kifejtette, hogy akivel lehetett normálisan tárgyalni, az kapott tőlük szerződéses ajánlatot, de véleménye szerint nem minden cég akarta, hogy belelássanak a dolgaikba.

A zöldátállás témájában a Mol-vezér kritizálta az uniós szabályozást, például:

olyan hülyeségeket talál ki Brüsszel, mint hogy bioüzemanyagot kell keverni az üzemanyaghoz, amivel gyakorlatilag élelmiszert ég el.

Fotó: Gyurkovits Tamas

A hazai rezsicsökkentés kedvezményezettjeinek körét újra kellene gondolni a vállalatvezető szerint. A víz esetében bírálta, hogy a jelenlegi rezsikedvezmény-rendszer ugyanúgy támogatja azt, aki a medencéje vizét cseréli le és azt is, aki ivóvízként használja. Jelezte, ez nem jó, hogy a városoknak korlátozniuk kell a felhasználást, a vízművek pedig nem tudnak beruházni. Úgy véli, a támogatás nem lehet mindenkire érvényes, azt a valóban rászorulóknak meg kell adni.

Az extraprofitadó olyan, mint a kábítószer

Hernádi tudomásul vette a kormány által kiszabott 750 milliárdos extraprofitadót, de szerinte ez az év már más lesz. Az idei évről szólva hangsúlyozta, a gazdasági környezet és a kilátások negatívok. Az extraprofitadóról azt is elmondta: megvan a böjtje, mert ha ők befizetik azt az összeget, akkor a beruházások volumene csökkenni fog. A különadóról megjegyezte, veszélyes, olyan, mint a drog, könnyen rá lehet szokni.

Arra a kérdésre, kit tart a legerősebb gazdasági miniszternek, így válaszolt: a miniszterelnököt. Szóba került, még hogy a Mol-t is fel akarták rakni arra a háború nemzetközi szponzorait összegző listára, amelyre az OTP is felkerült, valamint neheztel azért, amit Brüsszel csinál az Erasmussal kapcsolatban, de természetesen ők kifizetik az ösztöndíjakat.