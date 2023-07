Nagy port kavart a Telex.hu múlt héten közölt cikke, amelyben a szerző azt írta, hogy az épülő M6-os autópálya elérte ugyan horvát–magyar határt, ám mivel a déli szomszédunknál egy kapavágás sem történt, emiatt az a „semmibe fut”.

Fotó: Facebook / Főmterv

Bár a cikk szerint eredménytelenül, de keresték a horvát közlekedési minisztériumot az ügyben, hogy megtudják, mikor jelenik meg kivitelezési tender, valójában a horvát sajtó két hete megírta, hogy a még hiányzó, Beli Manastirtól a magyar határig tartó, öt kilométeres autópálya-szakasz megépítésére kiírt pályázaton a Strabag és az Osijek Koteks is érvényes ajánlatot nyújtott be.

Az Index.hr szerint folyamatban van az ajánlatok elbírálása és a kivitelező kiválasztása, így a szerződés aláírása után, még augusztusban megindulhat az építkezés.

Az öt kilométeres szakaszra megvan az építési engedély is, a munkálatok várhatóan 2025 első felében fejeződnek be. Mivel addigra az M6-os teljes egészben elkészül, nem kell túl sokat várni arra, hogy Budapesttől egészen Eszékig vagy tovább, végig autópályán közlekedjünk. A folyamatban lévő beruházások nyomán összesen 300 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre Budapest és a bosnyák határ között. A bosnyákok kétségtelenül le vannak maradva, mivel a rájuk eső 350 kilométerből eddig csak 93 kilométert adtak át, de mostanában mintha ott is lendületet kaptak volna a munkálatok. Még idén ősszel átadhatják a forgalomnak Mostartól délre a világ egyik legszebb hídját, és a hozzá csatlakozó 20 kilométer etapot.

Mindez pedig különösen jó hír a dalmát, illetve a montenegrói tengerpart szerelmeseinek, eddig ugyanis autópályán hatalmas, több száz kilométeres kerülővel, Horvátországon keresztül tudták csak megközelíteni a célpontjukat. A VC páneurópai folyosó a magyarországi M6-os autópályával és a horvátországi A10-es, A5-ös, illetve a bosnyák A1-es sztrádával együtt biztosít kapcsolatot Budapest és a horvát kikötő, Ploce között. A teljes hossz 635 kilométer, ebből 2025-re mintegy 400 kilométer fog kiépülni.