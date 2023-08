Elengedhette a kormány az idei növekedést

Legjobb esetben is stagnálhat idén a magyar gazdaság, legalább is erre lehet következtetni Orbán Viktor szavaiból. A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta, a kormányban is vita van arról, hogy idén nulla százalék fölött vagy alatt lesz-e a növekedés.

1 órája | Szerző: Járdi Roland

1 órája | Szerző: Járdi Roland