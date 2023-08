A legfrissebb rendelkezésre álló éves beszámolókat áttekintve a 2021-es üzleti év végén a magyarországi fintech szektor árbevétele meghaladta a 220 milliárd forintot, ami 50 milliárd forintos növekedés az előző évhez képest – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) napokban publikált Fintech és digitalizációs jelentéséből, hozzátéve, hogy két éve már 175 ilyen aktívan működő gazdasági társaság tevékenykedett Magyarországon.

Az újonnan megjelenő cégek egy része startup, másik része pedig már régóta működő, nemzetközi szinten is jelen lévő szereplők leányvállalata. A magyar piacon a fintech cégek jelentős része, mintegy 85 százaléka változatlanul üzleti fókuszú (azaz angol kifejezéssel a business to business térben tevékenykedik), ugyanakkor arányuk a piac érettebbé válásával csökkenő trendet mutat.

A fintech cégek szolgáltatási körét tekintve a legtöbb vállalkozás 2021-ben a pénzügyiszoftver-fejlesztés és rendszer-integráció területén működött.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Jelentős többségben vannak a mikro- és kisvállalkozások

A hazai fintech szektorban a korábbi évek trendjének megfelelően 2021-ben is változatlanul jelentős többségben voltak a mikro- és kisvállalkozások, ezen kisebb méretű cégek összesített aránya mintegy 80 százalékot ér el. A folyamatos növekedésben szerepet játszik, hogy a mikrovállalatok részesedése 2021-ben 5 százalékkal emelkedett 2020-hoz képest. A mikro- és kisvállalatok magas részaránya mind a hazai, mind a külföldi tulajdonosi hátterű fintech cégeknél megfigyelhető.

A hazai tulajdonban lévő vállalkozások esetén látványos, hogy a nagyobb méretkategóriákban kevesebb a működő fintech: míg a mikrovállalatok 55 százalékot, addig a középvállalatok már csak 13 százalékot tettek ki a hazai tulajdonú szektorban.

Ebben a szegmensben azonban ez az állítás a külföldieket nézve már nem igaz: kis- és középvállalatból is több működik Magyarországon, mint mikrovállalkozásokból.

A pénzügyiszoftver-fejlesztés és rendszer-integráció dominál

A nagy cégeknél jellemzően kiegészítő vagy új tevékenység a fintech területen való működés, és már régebbi alapításúak, míg a kisebb méretű vállalatokat jellemzően fintech fókusszal hozzák létre, és ezek jellemzően fiatalabb alapítású cégek. A fintech cégek szolgáltatási körét tekintve a legtöbb vállalkozás 2021-ben a pénzügyiszoftver-fejlesztés és rendszer-integráció területén működött, amit a már piacon lévő szereplőkkel való töretlen együttműködés jellemzett. Ebben a szektorban 11 darab új ilyen társaság jött létre, így a legjelentősebb fintech szolgáltatási körben tevékenykedő vállalatok ebben az évben már több mint a szektor negyedét adják. Arányaikat tekintve a befektetési, finanszírozási és biztosítási szolgáltatást nyújtó fintechek mutatják a legnagyobb növekedést, itt főleg a mikro- és kisvállalatok megjelenése jellemző. A korábbi trendekkel ellentétben a kiberbiztonság területén működő cégek számában most nem történt változás, a főleg középvállalatokból álló halmaz aránya emiatt lecsökkent 6,7 százalékra a korábbi 8,2 százalékról. Az elmúlt három év adatait tekintve az adatelemzés és az üzleti intelligencia szegmense hazánkban kismértékű, ráadásul folyamatosan csökken: a 2019-es 20 százalékos részarány 2021-ben már 16,7 százalékra mérséklődött, amit nagymértékben a közepes méretű vállalkozások tesznek ki. A hazai fintech szektor a blockchain és a virtuális fizetőeszközök terén továbbra is kisebb, de stabil aktivitást mutat, valamint az ezen a piaci területen tevékenykedő vállalatok inkább kis és közepes méretűek.

Növekvő árbevétel, bővülő foglalkoztatás

A fintech szektort 2021-ben a bizonytalan piaci hangulat ellenére a tetemes árbevétel-növekedés jellemezte: 2018 óta először újra bővülőben volt a növekvő árbevételű cégek aránya, ami a koronavírus-járvány második évében már átlépte a 73 százalékot.

A szektor szintjén két éve az árbevétel összességében meghaladta a 220 milliárd forintot, ami 50 milliárd forintos növekedést tartalmaz az előző évhez képest. A növekvő árbevételű cégek átlagosan 421 millió forinttal, a medián szerint 150 millió forinttal tudták árbevételüket gyarapítani, ez 2020 azonos adatainak majdnem a duplája.

A bővülő profittal rendelkező cégeknél az adózott eredmény átlagosan 150 millió forint felett nőtt, míg ugyanezen időszakban a medián érték 41 millió forint volt. 2022-ben több tevékenységi körben korábban még nem látott mértékben nőtt a foglalkoztatottak száma a hazai fintech szektorban.

2015 és 2022 között közel triplájára emelkedett a szektorban dolgozók száma úgy, hogy egyedül 2021-ről 2022-re 20 százalékkal nőtt a fintech szektor együttes munkavállalói létszáma.

Ez a bővülés összhangban van a nemzetközi színtéren tapasztalt változásokkal is. A szolgáltatási körök szerinti megoszlás sorrendje továbbra is változatlan: az adatelemzés és üzleti intelligencia területe – ellentétben a vállalkozások darabszám szerinti megoszlásával – foglalkoztatja továbbra is a legtöbb embert, a szektor növekedésének több mint felét adja. Az évek közötti változást megfigyelve a blockchain területén történt 2022-ben egyedül létszámcsökkenés, itt ugyanis 20 százalékkal kevesebb munkavállalót regisztráltak az éves átlagos dolgozói állományban. A vállalkozások darabszámának változásával összhangban kiemelkedő a befektetési, finanszírozási és biztosítási piacon a létszám emelkedése is, ugyanis 2021-hez képest 23 százalékkal nőtt a munkavállalók száma.