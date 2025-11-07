Deviza
autóipar
Mercedes-Benz GLC
Mercedes
Kecskemét

Kecskeméti Mercedes-gyár: Magyarországról indítanak támadást a németek, ez lesz az új modell a CLA helyett

Ambiciózus terveket tűzött ki 2026-ra a német autógyár. A Mercedes a kecskeméti gyárnak is kulcsszerepet szán rekordméretű termékoffenzívájában.
VG
2025.11.07, 06:25
Frissítve: 2025.11.07, 07:13

A Mercedes-Benz története legjelentősebb termékoffenzívájára készül, a következő három évben összesen több mint negyven jármű gyártását fogják megkezdeni három kontinensen. A német autóipari vállalat „Next Level Production” programjának célja, hogy a digitalizáció és az automatizálás segítségével tegye rugalmasabbá, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá a termelését.

Factory worker inspects cars on the assembly line at Daimler's Mercedes factory in Kecskeme
A Mercedes gigantikus terveiben fontos szerepet kapott a kecskeméti gyár / Fotó: Reuters

Az AutóSzektor értesülései szerint a termékoffenzíva a brémai és a kecskeméti gyárban indul, vagyis a magyarországi gyár is fontos szerepet kap benne. Brémában 2026 első negyedévében az új, elektromos GLC-vel, hazánkban pedig a második negyedévben a még bemutatás előtt álló, EQ technológiájú C-osztállyal. Az új elektromos GLC gyártása rugalmasan, ugyanazon a gyártósoron fog zajlani, mint a Mercedes-Benz EQE, valamint a belső égésű motorral és hibrid hajtással rendelkező GLC modelleké. A local-for-local stratégiával összhangban a kínai piacra szánt hosszú tengelytávú változatok gyártása később kezdődik meg a pekingi gyárban.

A járműipari óriás az új gyártási lépések szimulálására létrehozott digitális ikrek használatának segítségével a szerelőüzemekben végzett kiterjedt építési és átalakítási munkálatokat gyorsan és költséghatékonyan hajtotta végre, a folyamatos napi működés hosszabb megszakítása nélkül. Az új, mesterségesintelligencia-alapú használata pedig azt is lehetővé teszi az üzemek számára, hogy tovább optimalizálják a járműgyártást, miközben ugyanazon a gyártósoron folytatják a belső égésű, a hibrid és az elektromos meghajtású járművek készítését.

Ráadásul

  • a brémai elektromos Mercedes-Benz GLC és
  • a kecskeméti elektromos C-osztály mellett
  • a sindelfingeni gyár is felkészül az új elektromos Mercedes-AMG modellek gyártására, amelyek már a tesztelési fázisban vannak.

A vállalat előrejelezései szerint a gyártási költségeik 2024 és 2027 között 10 százalékkal csökkennek. Ezt a tervek szerint számos intézkedéssel fogják elérni, többek között a digitalizációnak köszönhető gyártási és logisztikai hatékonyság növelésével, a mesterséges intelligencia és digitális ikrek alkalmazásával, illetve a megújuló energiák fokozottabb használatával. Ezenkívül az alacsonyabb költségvonzattal bíró országok aránya 2027-re 15-ről 30 százalékra nő a termelésben.

Ezenkívül a Mercedes-Benz az Apptronik vállalattal való együttműködésén keresztül a következő években humanoid robotok széles körű alkalmazását tervezi a gyártásban, különösen az intralogisztikai területeken.

Kell egy saját erőmű a kecskeméti Mercedesnek

Önellátó áramtermelési engedélyt kapott a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól (MEKH). A társaság növelni kívánja megújuló alapú energiatermelését, a mostani projekt ebbe a tervébe illik bele.

A döntően exportra gyártó Mercedes-Benz Manufacturing tavaly 4,2 milliárd eurós árbevételt ért el, majdnem az ötödével kevesebbet a 2023-as 5,1 milliárdnál. Csökkent az adózott eredménye is: 96 millió euróról 58 millió euróra. Saját járműgyártó telephelyei – a pénzügyi beszámolója szerint – már 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek. A társaság 2030-ra a gyártás energiaszükségletének több mint 70 százalékát megújuló energiával kívánja fedezni. Ebbe a tervbe illeszkedik bele a most energiahivatali engedélyt kapott naperőműprojekt.

