Ez vár Orbán Viktorra órákon belül: a rádióban árulja el az amerikai csúcstalálkozó részleteit – élő tudósítás
„Washington, péntek hajnal. Pár óra és indul a tárgyalás Donald Trump elnökkel. Lesz mit megbeszélnünk” – írta péntek reggel közzétett Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök kiemelte, hogy Trump újraválasztása óta a magyar-amerikai kapcsolatok kilőttek, és Magyarország előtt újra kinyílt minden ajtó Washingtonban.
„A magyar-amerikai kapcsolatok felívelése nincs kitéve a napi politika szeszélyeinek. Annál sokkal stabilabb alapokra épült. Nekünk, magyaroknak 10 éve azt mondják a globalisták, hogy amit a migráció ügyében teszünk, az rossz. A migrációt megállítani embertelen, a határainkat megvédeni pedig bűn. Brüsszelből újabban büntetnek is érte, napi egymillió euróra. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van. Azt is mondják évek óta, hogy a keresztény értékek és a hagyományos családok mellett kiállni ódivatú és helytelen. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van. Három éve hallgatjuk azt is, hogy a béke mellett kiállni árulás, és aki megteszi, az orosz-párti és Putyin bábja. Aztán jött Donald Trump, és kimondta, hogy igazunk van” – írta a washingtoni találkozót beharangozva a kormányfő.
Bár fontos és hosszú nap áll előtte, Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hosszabban is kifejtette gondolatait. A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani találkozó sok mindenben más lesz, mint a Trumppal való 2019-es találkozója. Főleg azért, mert hosszabb ideje élő, kipróbáltabb, több nagy csatát megvívott amerikai-magyar kapcsolat a mostani, mint az öt évvel ezelőtti.
Elismerő szavakkal szólt Donald Trumpról
Orbán Viktor kiemelte, hogy ma Magyarországon 1400 olyan vállalat működik, amelyek amerikai tulajdonban vannak, ezek 100 ezer embernek biztosítanak munkát. Többségében modern, innovatív technológiát használó cégek. Idén már 7 nagy amerikai beruházás érkezett hazánkba, és még 3-4 érkezhet a tervek szerint.
A kormányfő úgy érzi, hogy az amerikai-magyar viszony egy baráti és bajtársias viszony, azzal együtt is, hogy Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok érdekeit képviseli, Orbán pedig Magyarország érdekeit.
Az egyik sarkalatos pontja a tárgyalásnak az energiabiztonság, és az orosz energiáról való leválás kérdése. Ebben nem ajándékot, hanem belátást kér az amerikai elnöktől, mivel a jelenlegi szankciórendszer a tengerrel nem rendelkező országok energiaellátását ellehetetleníti
Donald Trump a béke embere
– jelentette ki Orbán, aki szerint az amerikai elnök keresztény ember, kedves ember, és mindent megtesz a békéért. A miniszterelnök hozzátette, hogy Trumpnak már nyolc kisebb-nagyobb konfliktust sikerült lezárnia. Azonban a legnagyobb feladat, az orosz-ukrán háború lezárása még hátra van.
Orbán Viktor: lesz békecsúcs
A miniszterelnök a többször hangoztatott, és egyelőre elhalasztott békecsúcsról is beszélt. Orbán Viktor szerint lesz békecsúcs, hiszen bejlentették, hogy lesz. Azt azonban még nem tudhatjuk, hogy ez a háborút lezárú békecsúcs lesz, vagy a békéhez vezető út egyik fontos állomása.
A kormányfő elmondta, hogy az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk, nem veszünk részt benne. Humanitárius segítséget nyújtunk az ukránoknak, de fegyvert nem küldünk és katonát sem küldünk Ukrajnába. A háború finanszírozását Európa részéről tévútnak tartja, ezért Magyarország nem is kíván részt venni benne.
Orbán az elmúlt napokban nyilvánosságra került adatszivárgás, adatlopás kapcsán is Ukrajna szerepét emelte ki. Elmondta, hogy a magyar kormánynak komoly vitái vannak Kijevvel a háború finanszírozása és Ukrajna európai uniós csatlakozása kapcsán. Ukrajnának azaz érdeke, hogy ukránbarát kormánya legyen hazánknak, emiatt keresik azokat a politikusokat és választópolgárokat is, akik ehhez hozzásegíthetik, emiatt igyekeznek megszerezni azoknak az adatait, akit szeretnének befolyásolni.
A gyermekvállalók ne kerüljenek nehezebb helyzetbe, mint a gyermeket nem vállalók
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a napokban 250 ezer magyar édesanya megkapja az első, szja-mentes fizetését. Orbán szerint a családok középpontjában az édesanyák vannak. Első lépésben ez a háromgyermekes édesanyát érinti. Január elsejétől jön a következő lépés, amikor azokat a kétgyermekes édesanyákat is élethosszig szja-mentessé teszik, akik legalább kettő gyermeket szültek. 2027-ben azokat is, akik kettő gyermeket szültek és 50 év alattiak, a rákövetkező évben pedig azokat, akik legalább kettő gyermeket szültek és 60 év alattiak.
A végén el fogunk oda jutni, hogy Magyarország egy olyan ország lesz, ahol él egymillió olyan édesanya, aki élete végéig nem fizet adót, mert azzal, hogy gyermeket szült, nevelt, fölnevelt, a közösség részévé tett, és munkába is állította őket, ezzel olyan értéket hozott létre, amit a társadalom honorál, megtisztelt és elismer, például adómentességgel.