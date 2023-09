A kormány a kamattámogatott hiteleken nem változtat, és a bankadót sem emeli meg – jelentette ki a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a Fidesz és a KDNP kihelyezett esztergomi frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón csütörtök délután.

Kocsis Máté szerint nem lesz újabb bankadó. Fotó: MTI / Máthé Zoltán

A távirati iroda tudósítása szerint Kocsis Máté jelezte:

minden ettől eltérő állítás magánvélemény, és a frakció is egyetértett vele, mert 2024-ben a hitelezés növekedését kellene elérni. Ehhez pedig szükség van kamattámogatott hitelekre és a bankokra is.

A frakcióvezető azt is közölte, hogy a miniszterelnök szerdán a frakciók tagjai előtt tartott előadásában arról beszélt, hogy a költségvetési hiányt a kormány csökkenő pályán fogja tartani, és a kereskedelmi és iparkamarával, valamint a bankszövetséggel kötött megállapodást is be fogja tartani. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy

az infláció csökkenő pályán van,

a hitelminősítők szerint a magyar gazdaság alapjai stabilak, erősek,

és a hitelezést fel kell gyorsítani.

Mindezzel szembemenne az adóemelés, éppen ezért nem látja reálisnak. A kormánypárt vezető politikusának nyilatkozatával, úgy tűnik, rendeződött az a félreérthető helyzet, amely az Egerben zajló Közgazdász-vándorgyűlésen alakult ki. Itt Varga Mihály pénzügyminiszter helyi tudósítónk összefoglalója szerint még délelőtt azt mondta:

A 3,9 százalékos hiányt felülvizsgálják, miután az adóbevételek a vártnál rosszabbul alakultak. Elkötelezettek, hogy a tavalyi deficitnél kisebb legyen idén a hiány.

A beruházási stopról a pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy ha indokolt a helyzet, akkor akár folyamatban lévő beruházásokat is felfüggeszthetnek, ahogy a minisztériumi kiadási stopot is érvényesíthetik. Ezenfelül azt is mérlegeli a kormány, hogy további adófrontokat nyit meg, miután a bankok profitja jócskán megemelkedett az elmúlt egy évben. Így a kormány mérlegelheti újabb bankadók bevezetését és a kamattámogatott hitelek átalakítását.

A pénzügyminiszter később azonban pontosította a szavait az Indexnek. Varga Mihály egyfelől megerősítette, hogy a kormány folyamatosan monitorozza és vizsgálja a hiányszámok alakulását, szeptember végéig pedig a vizsgálatok befejezését tervezik. Utána döntenek arról, hogy milyen lépések szükségesek.

Vannak olyan külső körülmények, amelyek rajtunk kívülállók. Ilyen a lengyel választás és az Európai Bizottság magatartása a Magyarországnak járó támogatásokkal kapcsolatosan. Az nem kérdés, hogy Magyarországnak jelentős mértékű uniós forrás jár. Erre igényt is tartunk. Azt gondolom, október 15-én ezek a tárgyalások felgyorsulhatnak. Ezt a szempontot is mérlegelve azt tudom mondani, hogy ha és amennyiben intézkedéseket hoz a kormány, akkor ezt október második felében kell megtenni

– fogalmazott a lapnak.

Varga Mihály szerint a bankadó megemelése fiskális eszköz, de most nem erről van szó. Fotó: Huszár Márk / Mediaworks

A négyszeresére növekedett a banki nyereséggel kapcsolatban Varga Mihály arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az adóbevételeket mérlegeljük, akkor a bankadó megemelése egy fiskális eszköz lehet.

Ugyanakkor nem erről van most szó,

hiszen a bőséges profit azért adódik, mert a monetáris politika erősen belenyúlt a banki eredményekbe, méghozzá pozitívan: a jegybanki magas kamatszint hozza össze a bankrendszer nyereségének nagy részét. „Két dolgot tehetünk. Vagy tétlenül nézzük a folyamatot, vagy közreműködünk abban, hogy ez megváltozzon” – jegyezte meg.