Ez aztán a fordulat: amerikai energiaóriásé lehet a Lukoil, megkaparinthatják az orosz olajfinomítókat – Trump ezt jól kitervelte

A szankcionált orosz olajcég legalább 20 milliárd dollárnyi nemzetközi portfóliót árul – és a világ legnagyobb energiavállalatai már mozgolódnak. A Chevron is megkapta Washington engedélyét, és azonnal be is lépett a Lukoil külföldi vagyonáért folyó versenybe.
VG
2025.11.17., 20:13

Megmozdult az olajipar: a Chevron is vizsgálja, hogy beszálljon a Lukoil külföldi eszközeinek felvásárlásába – erősítette meg öt, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. A lépés különösen figyelemre méltó, mert az amerikai pénzügyminisztérium csak múlt héten adott zöld jelzést a potenciális vevőknek a tárgyalások megkezdésére.

The,Emblem,Of,The,Oil,Company,Lukoil,On,The,Gas
A Chevron is megkapta Washington engedélyét, és azonnal be is lépett a Lukoil külföldi vagyonáért folyó versenybe / Fotó: Popescu - Valceanu Marius

A most eladásra kerülő portfólió minimum 20 milliárd dollárt ér, de a Lukoil saját becslése szerint akár 22 milliárd dollárra is rúghat. A cég nagyjából a globális olajtermelés 2 százalékát biztosítja, nemzetközi működése pedig önmagában is 0,5 százalékot tesz ki. A Trump-kormány októberben súlyos szankciókat vetett ki Oroszország két legnagyobb olajcégére, a Lukoilra és a Rosznyeftyire, hogy nyomást helyezzen Moszkvára az ukrajnai béketárgyalások ügyében.

Van miből válogatni a Lukoil eszközei között

A Chevron várhatóan nem a teljes portfólióra, hanem azokra az eszközökre hajt, ahol a két vállalat már most is együttműködik vagy érintkezik a működésben. Ez több stratégiai területet is jelenthet:

  • a kazahsztáni Karachaganak mező 13,5 százalékos Lukoil-részesedése és az 5 százalékos Tengiz-pakett, ahol Chevron, Exxon, ENI és Shell is jelen van;
  • a nigériai OML-140 offshore blokk, amelyet a Chevron üzemeltet;
  • illetve az iraki West Qurna 2 mező, amely a világ egyik legnagyobb olajprojektje.

A Lukoil ezen felül három európai finomítót, közép-ázsiai és latin-amerikai mezőket, valamint több száz töltőállomást birtokol világszerte – köztük az Egyesült Államokban is. 

Nem véletlen, hogy több szereplő is rajta tartja a szemét a portfólión – a Carlyle private equity-óriás már múlt héten jelezte érdeklődését.

A Chevron közölte: mindenben a hatályos jogszabályok szerint jár el, és kereskedelmi ügyeiről nem nyilatkozik. A háttérben azonban intenzív mozgás indult – és könnyen lehet, hogy a következő hetekben eldől, mely amerikai vagy nyugati szereplők szerzik meg a Lukoil széthulló globális birodalmának legértékesebb darabjait.

