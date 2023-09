Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést tartott az újonnan kinevezett főispánokkal, a Csongrád-Csanád vármegyei Salgó Lászlóval és a Fejér vármegyei Tanárki Gáborral a Karmelita kolostorban – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Fotó: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Az eligazításon részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és György István területi közigazgatásért felelős államtitkár is.

A miniszterelnök szerint kormánya már sokszor bebizonyította, hogy nehéz időkben is képes kezelni a kihívásokat, most is mindent megtesznek családok, a munkahelyek és a gazdaság védelme érdekében. A főispánok ugyan egy hivatalt vezetnek, de nem hatósági attitűdre van szükségük, hanem partnerségi szellemben kell az emberek és ügyeik felé fordulniuk – idézte a kormányfő szavait Havasi Bertalan.