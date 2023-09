Hosszú idő után csökkent az Ausztriában nyilvántartott magyar munkavállalók száma – ez derült ki az osztrák társadalombiztosító legfrissebb adatközléséből. Ebben az augusztusi statisztikát közölték az osztrák munkaerőpiacon nyilvántartott külföldi munkavállalókról.

Hosszú idő után csökkent az Ausztriában dolgozó magyarok száma. Fotó: Szalay Károly / Kisalföld

Továbbra is a magyar kolónia a legnépesebb Ausztriában,

de egyetlen hónap leforgása alatt közel félezerrel csökkent a létszámuk.

Így a nyár végén összesen 126 284 főt regisztráltak, miközben júliusban még 126 656-en keresték a kenyerüket nyugati szomszédainknál. Ezzel végre megtört az eddig trend, hogy hónapról hónapra egyre több magyar vállalt munkát az osztrák piacon.

Fogynak a magyarok Ausztriában

Persze, a csökkenés nem markáns, mindössze 0,3 százalékos. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a mínusz csak havi bázison figyelhető meg, júniushoz képest például továbbra is plusz látszik. Akkor még csak 124 718 magyar dolgozott Ausztriában. Mégis, miután a nyári idénymunkák, illetve a turisztikai főszezon lecsengett, arra lehet számítani, hogy a szeptemberi adatban ennél jóval markánsabb fogyás látszik majd. A magyar munkaerőpiac szempontjából már önmagában az is pozitívum, hogy az augusztus mérséklődést hozott, hiszen arra lehetett számítani, hogy a nyár utolsó hónapjában még növekedhet is a magyar tábor. Ez azonban elmaradt.

Azt is érdemes figyelni, hogy hosszabb idősávon vizsgálva az Ausztriában újonnan munkát vállaló magyarok egyre kevesebben vannak. Májushoz képest júniusra még plusz 5123 magyar állampolgár jelent meg az osztrákoknál. Júniusról júniusra már csak plusz 1938 fő költözött ki. Júliusról augusztusra pedig tehát nem következett többlet, sőt 372 fős visszaesés állt be.

Hány magyar dolgozik Ausztriában?

A fenti számokból az is látszik, hogy ha az ősz valóban további csökkenést hoz az Ausztria által elszipkázott magyar dolgozók körében, akkor lesz miből lefaragni. Az augusztusi 126 284 fővel messze a magyarok vezetnek a nemzetközi munkavállalók listáján. Augusztusban több mint 3000-rel voltak többen, mint a második helyezett németek (123 206 fő) és másfélszer haladták meg a harmadik pozíciót elfoglaló román dolgozók számát (81 537 fő). Ez persze nem csoda, hiszen tömegével van rá példa itthon, hogy

ausztriai állásokra különböző fejvadász cégek kifejezetten magyar munkaerőt toboroznak.

Egy másik összevetés is bizonyítja, milyen széles a magyar tábor: Ausztriában nyár legvégén 1 001 316 külföldi állampolgárságú foglalkoztatottat tartottak nyilván. Vagyis majdnem minden nyolcadik (egészen pontosan 7,9) nemzetközi munkavállaló magyar volt. Egyébként ez is lassú mérséklődést mutat, hiszen júniusban és júliusban még ez az index bőven 8 fölötti értéket mutatott.

Melyik osztrák tartományban van a legtöbb magyar?

Abban azonban nincs változás, hogy a magyarok most már szinte az összes osztrák tartományban nagy számban megvetették a lábukat. Augusztusban is Alsó-Ausztria volt az éllovas, itt 23 138 magyar állampolgár boldogult. De népszerű még Bécs (21 702 fő) és Burgenland (22 792 fő) is.